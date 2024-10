Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se realiza la sesión extraordinaria con el fin de rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria está programada para las 11 de la mañana, en medio de un clima tenso tras el veto del presidente Javier Milei, una decisión que ha generado protestas masivas ante el Congreso y en diversas ciudades del país, entre ellas, las de Santa Cruz.

En ese contexto, este lunes se llevó a cabo una reunión convocada por Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) Roxana Puebla, con diputados y diputadas nacionales. En el encuentro participaron Gustavo “Kaky” González, Ana Ianni (Unión por la Patria) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), así como Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA y su par de ATUNPA, Fernando Cortés de ATUNPA, ambos del frente sindical. También estuvieron presentes autoridades de todas las Unidades Académicas.

El objetivo de la reunión fue informar sobre la situación actual de la UNPA, agradecer el acompañamiento en la aprobación de la Ley de Financiamiento y solicitar el apoyo de los legisladores para ratificar la Ley de Financiamiento Universitario. Además, se realizó un intercambio sobre el presupuesto 2025 y su impacto en la universidad. Los diputados y la diputada manifestaron un fuerte respaldo a la Universidad, lo que es un paso importante para asegurar su futuro. La universidad atiende a más de 11.000 alumnos y empleados, y su financiamiento es vital para mantener sus carreras y programas.

Al respecto, la decana de la UARG (Unidad Académica Río Gallegos), Karina Franciscovic, indicó que si bien no participaron todos los legisladores, “por ahora las reuniones fueron buenas” y destacó: “Hay un compromiso de acompañar el refuerzo a la ley de financiamiento universitario” pero “lo cierto es que la declaración del Presidente que ha dicho que si no puede lograr el veto lo va a llevar a la justicia, lo que hace es seguir dilatando y ahogando a las universidades en situaciones que después no se puedan volver atrás”, sostuvo.

La decana señaló que dialogaron con y diputados nacionales. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entrevistada por La Opinión Austral, destacó: “Si yo no empiezo o no la dicto una materia a esta altura, ya no la dicté este año” por lo que “eso genera un prejuicio muy grande para los estudiantes que no se puedan recibir, para otros que tienen correlativas; no es un tema menor, es bien delicado”, resumió sobre la necesidad de contar con ese financiamiento.

También aclaró que cree que hay una aceptación y un reconocimiento de parte de la sociedad hacia las universidades: “Nos acompañan, pero hay una campaña mediática muy fuerte donde ponen en tensión a nuestras instituciones” y “eso con la mayoría de los argentinos que hoy que tienen necesidades, con arriba del 60% en la pobreza, todo lo que hace es tensionar situaciones que realmente no deberían ser tensionadas”. Sobre esa campaña de desprestigio, la decana fue consultada por algunas publicaciones en redes sociales donde se compara la cantidad de ingresos que tiene la UNPA, respecto de la cantidad de estudiantes que se reciben por año. “A mí lo que me preocupa es que ese dato, de la forma que está presentado, es totalmente malicioso“.

Con ese mismo énfasis, dijo: “A nivel de tasas, a nivel de proporciones, la cantidad de graduados sobre la cantidad de habitantes, nuestros datos son muchísimos más elevados que las universidades grandes“, y sostuvo que tener 130 y 140 graduados puede parecer poco, pero lo cierto es que “según la tasa de habitantes que tenemos en la provincia de Santa Cruz, es muchísimo más elevado que lo que es en otras provincias que tienen universidades muchísimo más grandes”.