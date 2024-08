Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 7 de agosto, Argentina se viste de fiesta para celebrar el Día de San Cayetano, una fecha muy especial para millones de fieles que encuentran en este santo un símbolo de esperanza y protección. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración y por qué tiene tanta relevancia en nuestro país?

¿Quién fue San Cayetano?

San Cayetano de Thiene fue un sacerdote italiano del siglo XVI, reconocido por su caridad y su compromiso con los más necesitados. Fundó la Orden de los Teatinos, dedicada a la predicación y a las obras de misericordia. Su vida estuvo marcada por la defensa de los pobres y su lucha por la justicia social, valores que lo convirtieron en un referente para generaciones posteriores.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

¿Por qué se celebra el 7 de agosto?

El 7 de agosto se conmemora el fallecimiento de San Cayetano. Sin embargo, la devoción hacia este santo trascendió las fronteras italianas y se arraigó profundamente en el corazón del pueblo argentino. Su figura se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que buscan trabajo, pan y techo, especialmente en momentos de crisis económica y social.

San Cayetano, patrono del pan y del trabajo

A lo largo de los años, San Cayetano se ganó el título de patrono del pan y del trabajo. Su imagen se asocia con la provisión de los bienes necesarios para vivir dignamente y la obtención de un empleo estable. Por esta razón, millones de personas acuden a los santuarios dedicados a San Cayetano para pedir por sus necesidades y agradecer por las bendiciones recibidas.

Tradiciones y celebraciones

El Día de San Cayetano se celebra con gran fervor en todo el país, pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra el santuario más importante dedicado al santo. Las celebraciones incluyen misas, procesiones, ferias y eventos culturales. Los fieles suelen llevar velas, estampas y otros objetos religiosos como muestra de devoción.

Una de las tradiciones más arraigadas es la peregrinación al santuario de Liniers, donde miles de personas caminan durante horas para agradecer o pedir favores a San Cayetano. Además, es común que los devotos preparen comidas típicas y compartan momentos de alegría y confraternidad.

El significado de San Cayetano en la Argentina

La devoción a San Cayetano en Argentina trasciende las creencias religiosas y se ha convertido en una expresión de la identidad nacional. El santo representa los valores de solidaridad, justicia social y esperanza, que son compartidos por millones de argentinos.

En un contexto marcado por la desigualdad y la precariedad laboral, la figura de San Cayetano sigue siendo un referente para aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida. Su mensaje de fe y esperanza continúa inspirando a millones de personas en todo el país.

Día de San Cayetano en Río Gallegos: agenda completa

En el marco del Día de San Cayetano, la imagen del santo patrono del Pan y del Trabajo visitó este jueves y viernes la radio LU12 AM680 y La Opinión Austral para que los vecinos puedan dejar sus intenciones, pedidos y agradecimientos.

Esther Demelo, integrante de la comunidad San Cayetano en Río Gallegos, fue la encargada de acercar la imagen al edificio y en los estudios de “La Decana de la Patagonia” brindó detalles de los preparativos para esta fecha.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El próximo martes a las 23:00, desde la remisería San Cayetano se realizará una procesión por el barrio hacia el santuario San Cayetano, donde se aguardará la apertura y la primera misa.

También se celebrará misa el miércoles a las 10:00, 12:00, 15:00 y 16:00. Seguidamente habrá una procesión y ya de regreso en el santuario, tendrá lugar misa a las 18:00 y la última, a las 20:00.

Sobre cómo comenzó a servir al patrono del Pan y el Trabajo, Esther contó: “Un día me convocó el padre Raúl y me preguntó si quería ser servidora en la iglesia. Siempre iba al santuario como cualquier feligrés. Yo siempre digo que me llamó el Señor y acepté. Ahí empecé a misionar, hace tres años que lo estoy haciendo“.

En ese sentido, Esther aseguró que es “una responsabilidad muy grande”, pero que afortunadamente ha tenido el acompañamiento de la comunidad. “Gracias a Dios, en la mayoría de los lugares a donde voy, me reciben bien. Siento mucha emoción, lo hago con mucho amor, con mucha fe y me siento feliz y agradecida de poder llevar la imagen y que sea recibida“, aseguró.

La vecina consideró que esta tarea ha cambiado su vida. “La fe mueve montañas, esto me cambió la vida, en la manera de actuar, de pensar y de compartir. Me llenó de trabajo San Cayetano, nunca me deja sin trabajo”, afirmó.

Por último, Esther dio un mensaje para los fieles que están atravesando un momento complicado. “Mi recomendación es que no pierdan la fe, que se acerquen al santuario y puedan tocar la imagen del santo. Las puertas del Santuario están abiertas todos los días por la tarde hasta el 7 de agosto. San Cayetano lo va a ayudar, es muy poderoso”, concluyó.