Luego de tres meses de puras grabaciones en México para la nueva serie que va a protagonizar, Tini Stoessel decidió tomarse unas vacaciones en Europa junto a sus amigas. A través de unas publicaciones en Instagram, compartió imágenes del alucinante viaje y mostró su nuevo cambio de look.

Las fotos de las impactantes vacaciones de Tini Stoessel

Aunque la cantante no indicó la ubicación, el lugar elegido sería la Costa Amalfitana; desde allí, escribió: “Me siento demasiado bendecida de poder estar acá compartiendo con mis amigas unos días. Las amo”.

Y, para sus seguidores, expresó: “Les mando todo mi amor. Seguro les vaya compartiendo cosas, porque estoy enamorada de este lugar; es un sueño”.

En cuanto al look, Stoessel tiene el pelo corto, pero se colocó extensiones y se realizó las clásicas trenzas africanas.

Por otro lado, junto a sus amigas, se la pudo ver disfrutando arriba de un barco.

A pesar de que aseguró que no volverá a subirse a los escenarios en lo que resta del año, continúa componiendo y va a lanzar un nuevo trabajo musical de estudio, aunque, por el momento, no hay mucha información al respecto.

¿Qué se sabe sobre la serie que Tini Stoessel grabó en México?

Tini se animó a ponerse al frente de un proyecto más adulto. Sin título definido y bastante oscura, se estrenará por la plataforma de streaming “Disney+”, en 2025, y no apuntará a un público infantil.

La artista, estuvo varios meses grabando los capítulos de esta serie en México, mientras que, en Argentina, hizo las últimas escenas por la noche en el centro porteño.

Vestida toda de negro, se la pudo ver en el rodaje de esta ficción que sus seguidores esperan con mucha expectativa.

Además, cuenta con un elenco internacional, en el que figuran como coprotagonistas el chileno Jorge López y el mexicano Martín Barba.

Este personaje, resultó un desafío para Stoessel, ya que se mostrará en otra faceta con un tipo de interpretación que nunca hizo en el pasado. “Me sentí muy cómoda volviendo a estar en un set de filmación; estar con un equipo hermoso, lleno de talento y tan profesionales. Sobre el tema relacionado con mi salud mental, hoy, me encuentro muchísimo mejor… respirar otro aire, animarme a hacer algo distinto”, aseguró.

“Estar con la cabeza concentrada en este proyecto, fue una decisión que me hizo bien al alma”, declaró la artista al concluir con las grabaciones en México.

E, indicó: “Haber vuelto a actuar, me hizo muy bien. Por un lado, al ser un proyecto tan distinto y complejo, fue un desafío gigante en todos los aspectos: emocional, mental y como actriz. Los primeros días de rodaje llegaba con un nudo en la garganta y lloraba sin parar, por la historia que estamos contando y de la manera en la que me atravesó; al mismo tiempo, también, sentí como si nunca lo hubiese dejado de hacer, o como si no hubiese pasado tanto tiempo después de Violetta”.

