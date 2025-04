El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrenta este martes 29 de abril una interpelación en el Congreso sobre el escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei.

La sesión comenzó a las 14:25 y se prevé que dure varias horas. Francos es el único representante del Ejecutivo presente en Diputados.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó en una breve carta que no asistirá debido a “compromisos urgentes asumidos previamente”.

Además, informó que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) llevó a cabo una investigación, cuyas conclusiones fueron enviadas y se puso a disposición para responder preguntas, pero únicamente de manera escrita.

Previamente, Francos había confirmado que los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Economía, Luis Caputo, no participarían de la sesión.

En declaraciones radiales, adelantó que iría “solo” en representación del Poder Ejecutivo al debate convocado por la oposición, que busca investigar el supuesto involucramiento del presidente en el caso $LIBRA.

17:56. Francos reconoció que en las reuniones con empresarios cripto Milei ya había hablado sobre el proyecto “Viva la Libertad”

El jefe de Gabinete admitió que en las reuniones que el presidente Javier Milei mantuvo entre el 20 de septiembre del 2024 y el 30 de enero de 2025 con empresarios del mundo cripto, entre ellos Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julian Peh, ya se había conversado sobre el proyecto “Viva La Libertad”, que en su lanzamiento el 14 de febrero pasado tomó el nombre de Libra y que culminó en una mega estafa de alcance internacional.

“En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchange podían ser de ayuda para promover el negocio de emprendedores digitales y pymes argentinas. También (se charló) acerca del proyecto Viva la Libertad y su objetivo de promover la economía argentina a través del financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales”, reconoció durante su interpelación.

En este párrafo, quedó en evidencia la contradicción del jefe de Gabinete, quien solo un rato antes había dicho que Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda Libra”.

A propósito de Novelli, dijo que el presidente lo conoció en el 2020 y “entabló con él una relación profesional y personal”, que inclusive lo llevó a dar clases en su academia de trading.

“Se aclara que ninguno de los señores hasta aquí señalados forma parte del Gobierno nacional. No existe designación o contratación bajo alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente”, explicó.

En tanto, Francos defendió a la secretaria Legal y Técnica, Karina Milei, apuntada por autorizar dichos ingresos a la Casa Rosada para conversar con Milei.

“Desde el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 la secretaria general de la presidencia autorizó 494 ingresos a Casa Rosada. Llegados a este punto vale la pena señalar tanto el presidente de la Nación como todos los miembros de la Administración Pública Nacional mantienen asiduamente reuniones de trabajo con personas del sector privado, vinculados a proyectos que podrían ser beneficiosos para el país”, indicó.

“Como es obvio, el Estado nacional no asume compromisos automáticos a partir de las reuniones que los funcionarios mantienen, ni la mera realización de una audiencia implica una relación orgánica o contractual”, aclaró.

16:49. Francos acusó a la oposición de “montar un tribunal mediático para la especulación electoral”

Francos cuestionó la estrategia de la oposición de interpelar funcionarios e impulsar una comisión investigadora en el marco del cripto escándalo Libra, y lo asoció al “montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad es el rédito político y la especulación electoral”.

El funcionario reclamó que la comisión investigadora “no extralimite sus funciones” ni se transforme en un “órgano paralelo de Justicia” arrogándose “atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”.

“La función de las comisiones investigadoras deben estar subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control entre los poderes del Estado. No pueden transformarse en órganos paralelos de Justicia ni arrogarse atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial, ya que de ningún modo se ha pensando que las mismas deban sustituir la labor de los jueces o del Ministerio Público Fiscal”, indicó.

Para Francos, “este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos”.

“Por el contrario, distraen la atención del Congreso respecto de los debates que realmente impactan en la vida cotidiana de los argentinos”, agregó.

En este sentido, el ministro coordinador exigió que “quienes integran esta honorable cámara actúen con la responsabilidad y seriedad que el orden constitucional impone”.

“No aceptaremos la extralimitación de las facultades de este congreso para el montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad sea el redito político o la especulación electoral”, sentenció.

A su vez, afirmó que el presidente Javier Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda Libra”.

Durante su interpelación en el recinto de la Cámara baja, el ministro coordinador consideró que “las cuestiones relativas al criptoactivo Libra no versan sobre hechos o actos de gobierno”.

“No existe ni existió relación de ninguna índole entre el presidente o los funcionarios del gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos”, siguió.

“Del mismo modo, no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado nacional, sus organismos, funcionarios o asesores en el proyecto mencionado, ni hubo ninguna relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole”, insistió.

Según expresó Francos, tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Estado para replicar, promover o coordinar la difusión de este emprendimiento ni se establecieron pautas oficiales para su tratamiento”.

“En otras palabras, el Estado nacional no ha tenido injerencia, responsabilidad, compromiso, ni beneficio respecto de este proyecto, sus promotores o sus resultados y como consecuencia de ello, muchos de los pormenores del proyecto que aquí se consultan son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo”, concluyó.

15:58. Francos: “Es una falta de respeto que me hayan hecho esperar dos horas en esta sesión”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo hoy que “es una falta de respeto” que lo hayan hecho “esperar dos horas” en esta sesión.

“Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien dos horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”, indicó, tras la discusión sobre la moción para reprogramar las interpelaciones de los dos ministros ausentes con aviso.

“Debo decir que es una falta de respeto”, aseguró Francos, que hizo caso omiso a la decisión de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de excusarse de participar de la sesión por supuestas razones de agenda.

“Si me dejan hablar, hablo. Si no me dejan hablar, me voy”, concluyó Francos, terminante, en medio de los murmullos opositores.

15:25. Juliano: “Caputo y Cúneo Libarona son dos chantas y encubridores que le están faltando el respeto al pueblo”

El presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, dijo que los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “son dos chantas y encubridores” que “le están faltando el respeto al pueblo argentino” y al Congreso por ausentarse a la sesión especial de este martes para ser interpelados.

“Le están faltando el respeto al Congreso dos ministros que son dos chantas y encubridores”, sentenció el radical bonaerense.

“Los está llamando al Congreso porque el pueblo quiere saber. No se haga el distraído. Es bien clara la moción”, le regañó Juliano al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por su negativa a autorizar la votación de la moción para que los dos ministros se presenten el martes 13 de mayo a las 14 hs tras un cuarto intermedio.

“Le están faltando el respeto al pueblo argentino. Este Congreso no va a bajar los brazos”, advirtió.

En ese sentido, Juliano les reclamó a Caputo y Cúneo Libarona que “digan que día tienen libre para venir acá al Congreso”.

“Esta tomada de pelo es al pueblo argentino”, finalizó el jefe de la bancada de Democracia para Siempre.

15:15. Juan Manuel López sostuvo que Cúneo Libarona “es un saca presos” y dijo que es “una burla” su ausencia en el recinto

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, protestó por la ausencia en el recinto para ser interpelado del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien definió como un “saca presos histórico de la Argentina”.

“Es un saca presos histórico de la Argentina. Estuvo décadas sacando a los peores presos de este país y sabe que si no puede ir a una audiencia porque tiene una responsabilidad tiene que pedir una nueva fecha”, planteó el legislador opositor.

Para López, la nota enviada por Cúneo Libarona para excusarse de comparecer a la sesión especial “es una burla a este Congreso”.

“Ya es una burla que sea un ministro de Justicia ese señor”, agregó el diputado que responde a Elisa Carrió.

15:02. Germán Martínez: “Es un hecho grave que no vinieran los ministros de Economía y de Justicia a la interpelación”

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó como “un hecho grave” la ausencia de los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pese a haber sido interpelados por el cuerpo.

Ambos ministros enviaron sendas notas a la presidencia de la Cámara baja para justificar la decisión de no concurrir al recinto, y expresaron que se encuentran “ a disposición” para contestar las consultas por escrito.

“No quisiera que pase como si nada que hay dos ministros que fueron citados y decidieron no venir. La Cámara de Diputados no puede no decir nada al respecto. Es un hecho grave”, resaltó Martínez.

Para el santafesino, “sería muy conveniente que aquellos que hoy fueron convocados y no vinieron tengan un plazo para venir a este recinto”.

Minutos después, la diputada nacional de UP Cecilia Moreau propuso que una vez que finalice la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pase a un cuarto intermedio hasta el martes 13 de mayo a las 14 hs para insistir con las interpelaciones de Caputo y Cúneo Libarona.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, denegó la solicitud de Unión por la Patria y alegó que la moción podía votarse recién al final de la sesión, luego de la exposición de Francos.

14:34. Carbajal pidió un voto de censura a Francos por las ausencias de Caputo y Cúneo Libarona

El diputado nacional de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, se quejó airadamente por las ausencias en el recinto de los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, y planteó un voto de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Tampoco asistió a la sesión especial el titular de la comisión de Valores, Roberto Silva, quien también había sido interpelado para dar explicaciones sobre la mega estafa que el presidente Javier Milei difundió a través de un tuit el 14 de febrero pasado.

“Aparentemente el señor Jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales. Me refiero a la obligación de comparecer que tienen los ministros y que está establecido en el artículo 13 de la Constitución nacional”, señaló Carbajal.

“La petición concreta es que como primer punto del orden de labor se trate un voto de censura al señor Jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional”, indicó el formoseño.

Para Carbajal, “este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros, sin siquiera intentar algún nivel de justificación, puedan querer insistir frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos que son de extrema gravedad”.

“Los que causan este conflicto son los ministros que se niegan a venir. Es inconcebible que se nieguen a venir”, reclamó.