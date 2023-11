Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“12 de diciembre, Río Gallegos, aniversarios, fiesta, alegría, felicidad. Río Gallegos estará lleno de amor y felicidad. Y nosotros estaremos allí presentes tocando cuarteto. Río Gallegos los esperamos a todos para que vayamos a Río Gallegos”, anunció la Mona Jiménez a través de un video que difundió el intendente Pablo Grasso.

Juan Carlos Jiménez Rufino, el exponente más importante del cuarteto, estará en la capital de Santa Cruz para comenzar los festejos del aniversario 138 de Río Gallegos con un espectáculo gratis.

El intérprete y compositor argentino de 72 años, autor de “¿Quién se ha tomado todo el vino?”, se presentará gratis en la Patagonia argentina antes de su clásico festival Bum Bum, de música urbana y popular, que se realizará el 12 y 13 de enero de 2024.

Carlitos “La Mona” Jiménez viene de pasar unas vacaciones en Río de Janeiro luego de haber viajado a Brasil para presenciar la final de la Copa Libertadores que jugó el club de sus amores, Boca Juniors.

La Mona Jimenez en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro. Se prepara par el show gratis en Río Gallegos.

En sus redes sociales, el ídolo del cuarteto publicó algunas fotos y su hijo Carli Jiménez, por su parte, publicó un video en el mítico Cristo Redentor.

Por su parte, su hija Lorena Jiménez quedó en medio de la disputa electoral entre Sergio Massa y Javier Milei luego de que el ministro de Economía y candidato dijera que él escucha cuarteto mientras que “Milei opina que es una mierda”.

La Mona Jiménez cantó la reversión de “Beso a beso” con los hinchas de Boca en el Maracaná.

Massa hizo referencia a una entrevista en donde Milei insultó a los gritos durante un programa de radio a la diputada cordobesa Gabriela Estévez luego de obtener la meda sanción del Día nacional del Cuarteto, reconociendo a nuestro género musical como Patrimonio Cultural Argentino. “Hija de puta, la concha de tu madre. ¿Para eso te pagamos inútil? Pedazo de mierda, no servís para nada ¿Para eso te pagamos, soretes?”, vociferó Milei.

“Vengo de dialogar con los integrantes de la cultura del cuarteto cordobés. Milei dijo que el cuarteto era una mierda, y yo en mi casa bailo cuarteto. Esos son los dos países que están en juego”, dijo el candidato de Unión por la Patria.

Esa declaración provocó la furia del libertario que salió a cruzarlo en redes sociales. “Sos un mentiroso. Te desafío a que muestres cuándo he dicho semejante cosa. Por si te sirve el dato, te cuento que Rodrigo es parte de la música con la que viajamos por todo el país”, desmintió.

Lorena Jiménez descalificó el “violento” trato de Milei hacia la comunicadora que le preguntó por el cuarteto en la entrevista mencionada por el actual Ministro de Economía.

“Voy a ser simple y contundente. Era la Noche de Los Museos y yo estoy a cargo del de cuarteto y yo me pongo como bandera el cuarteto porque es mi historia y mi vida”, contextualizó la artista. En este sentido, aseveró que tanto Milei como Sergio Massa trataron “algo muy sensible” y ella se puso “como pava hervida”. La provincia de Córdoba es clave en el balotaje del 19 de noviembre y ambos candidatos buscan el voto allí, de hecho Milei ahora confirmó que realizará su cierre de campaña allí.

La salud de la Mona Jiménez y el estadio que quiere llenar después de Río Gallegos

La Mona Jiménez viene de un año un poco complicado en el tema salud pero ya recuperado, se prepara para cerrar el 2023 con un gran show en el norte del país este 25 de noviembre en la provincia de Tucumán y luego en el Festival Aniversario de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

El 23 de agosto, el cuartetero cordobés fue internado. “Yo me fui a caminar, porque me habían operado del bazo. Este mes de agosto ha sido terrible para mí, hay que pasar de agosto para tener un añito más. Mi ángel de la guarda, que es la Juana [Delseri, su esposa], me dice ‘tenés la boca media cruzadita, a ver hablame’. Decía ‘hola Juana, cómo estás’, y se me iba para allá”, recordó Jiménez en sus redes sociales después de haber salido de la internación en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba.

En principio, “la Mona” desestimó el problema: “Me dice que vayamos al hospital cardiológico, y yo le digo que vayamos a la tarde. ‘Dejame dormir la siesta, voy a almorzar de ahí vamos’. Y me dice que no, que vayamos ya. Que me hagan radiografías, hacemos todo en cinco minutos y estamos acá. Y salí en pijama”. Sin embargo, rápidamente se percató de su gravedad: “Me dicen que tengo una cirugía en 45 minutos. Les pregunto si es un chiste, pero me dicen que esto es grave. La carótida estaba cerrada, por eso fue el mareo, pero nunca tuve un ACV”.

Luego, el artista reconoció a todos aquellos que se preocuparon por su bienestar: “Agradecerle a todos los medios que estuvieron presentes para saber cómo estaba yo. A todo el público y los pibes que estaban en la puerta haciendo cadena de bendiciones, les quiero agradecer con todo mi corazón. A mi familia, que está siempre presente, todos mis hijos, nietos y Juana, siempre ahí al frente, sabiendo todo lo que pasaba”.

Según el equipo que lo atendió, la intervención se realizó para “mejorar el flujo sanguíneo” del paciente.

Pese al susto y en contra de la recomendación de los médicos, el artista popular retomó su agenda a fines septiembre cuando viajó a Buenos Aires. “No me dieron el alta, pero me tenía que ver para acá para hacer publicidad”, reveló La Mona, en diálogo con Intrusos a la salida del canal de streaming Olga.

Allí dijo que no iba a cantar en GEBA el 8 de diciembre, el día de la Virgen y en cambio estaba planeando un Vélez o River en marzo o abril. Antes estará en Río Gallegos.