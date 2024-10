Finalmente, Susana Giménez regresó a la pantalla de Telefe y, además de tener errores a la hora de entrevistar a sus invitados, también protagonizó un exabrupto al aire, situación que no demoró en hacerse viral en la red social “X” y generó gracia entre los usuarios.

Tras un corte, la conductora se vio sorprendida al ver cómo lucia su pelo. “Damián, no estoy muy…”, lanzó Giménez, quien, de inmediato, fue interrumpida por uno de sus asistentes. “Estamos en vivo”, le dijo uno de los “Susanos”.

“¿Estamos en vivo?”, consultó la conductora, quien se llevó la mano a su boca. “Perdón… Es que yo veía que tenía muy aplastado el pelo”, aseguró.

Cabe destacar, que el peinado de Giménez estuvo en la mira de su anterior peluquero, Miguel Romano, quien destrozó a su colega Damián “El Chaqueño” por su trabajo. “Era un fardo de pasto lo que tenía en la cabeza. Lo más triste de esto es que la gente iba a creer que la peiné yo. Me han llamado y me han preguntado. No pude dormir. ´¿Qué le pasaba en la cabeza?´ me decían”, relató el peinador.

Lali Esposito se sentó en el living de Susana Giménez y habló de todo

En el programa de este domingo, la diva de la televisión entrevistó a Espósito, quien habló sobre su nueva canción “Fanático“ y aclaró si existen referencias a alguna figura en particular, más precisamente al presidente Javier Milei. Aunque no lo mencionó explícitamente, sus seguidores notaron que, tanto la letra como el videoclip, contienen claras alusiones al mandatario, quien, en varias ocasiones, arremetió contra la actriz y cantante.

En principio, Susana destacó que “con Lali nunca discuten por política”. A lo que la cantante, acotó: “A mí me parece bien; disfruto mucho de política con amigos. Discutir no es querer que piensen como yo, ni obligarte a sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien”. Además, aseguró que “a medida que pasan los años y, tengo 33, te va importando cada vez más (la política). Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos; mis amigos son padres o están por serlo”.

No obstante, la compositora opinó que “es una época jodida para hablar de política, porque piensan que si decís esto es porque pensas así”, aunque enfatizó que “hay que hablar igual, con educación”. En ese sentido, señaló que “está difícil la época. Cuando no está en la naturaleza de uno ser violento, te sentís un poco fuera de época”.

De todas maneras, Lali resaltó que “lo interesante de los seres humanos y de la sociedad es avanzar, crecer, y que todo eso que era tan cruel en otras épocas, empiece a dejar de serlo; es una cosa medio natural. No creo que haya que naturalizar la violencia y el bardeo porque sí”. Ante estas declaraciones, Susana también sugirió, sin decirlo explícitamente, que “Fanático” iba dedicado al presidente, interrogando: “Tu último tema no es en contra de nadie, ¿no?”.

“¡No! ¡Qué mal pensada!”, lanzó con sarcasmo y risas la artista. Aunque, luego, aclaró: “La escribí hace un montón y la gente piensa que uno lo hizo una semana antes de que salga. La verdad es que tiene mucho tiempo, pero, obviamente, está inspirado en esta época. Entiendo por qué se centraliza en alguien (en referencia a Milei), pero lo cierto es que no fue tan directo”.

Para rematar este asunto, Espósito recurrió al refrán “al que le quepa el sayo, que se lo ponga”, y, remarcó: “Yo, internamente, sé en quién y quiénes me inspiran, pero creo que las canciones, cuando se entregan, son de la gente y le van a dedicar la canción a quién quieran. Para eso es la música”. De igual manera, mencionó que la canción aborda “las fake news, un poco de eso”.

