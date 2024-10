Bake Off Famosos regresó a la pantalla de Telefe y, tras la eliminación de Karina Jelinek (modelo), Javier Calamaro (cantante), Gastón Edul (periodista) y Ángela Leiva (cantante), el reality conducido por Wanda Nara tuvo a su quinto expulsado.

¿Quién abandonó Bake Off Famosos?

Tras quedar un mano a mano entre Damián De Santo y Andrea del Boca, el jurado conformado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, decidió eliminar a la actriz.

“Bueno, chicos, yo ya tengo el nombre y, esta vez, me cuesta un montón decirlo, porque sé, realmente, y con una mano en el corazón se los digo, que fue muy peleado. Quien abandona hoy la carpa de Bake Off famosos es Andrea”, expresó Nara.

De Santo, abrazó y besó a Del Boca, a lo que ella, lanzó: “Me lo esperaba” , y, prosiguió: “Gracias. Vine aquí para… Ahora van a saber por qué me dicen la llorona. Soy sensible y creo que no me infarté muchas veces, porque lloro y descargo a través de las lágrimas”.

“Me divertí mucho y aprendí de ustedes los mejores. Gracias a mis compañeros, porque son maravillosos. Algunos los conozco y a otros aprendí a conocerlos acá. Gracias a un equipo técnico increíble y de producción que merecen un aplauso”, cerró.

Todos los participantes de Bake Off Famosos

Entre ellos, se encuentran:

Cande Molfese (actriz)

(actriz) Damián de Santo (actor)

(actor) Cami Homs (influencer)

(influencer) Nacho Elizalde (influencer)

(influencer) Ángela Leiva (cantante)

(cantante) Callejero Fino (cantante)

(cantante) Verónica Lozano (conductora)

(conductora) Marcos Milinkovic (ex-voleibolista)

(ex-voleibolista) Eliana Guercio (mediática)

Todos los eliminados de Bake Off Famosos

Karina Jelinek (modelo)

(modelo) Javier Calamaro (cantante)

(cantante) Gastón Edul (periodista)

(periodista) Ángela Leiva (cantante)

(cantante) Andrea del Boca (actriz)

Cómo ver Bake Off Famosos en vivo

El reality se puede ver por Telefe, de lunes a jueves, a partir de las 22 hs; además, se encuentra disponible en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

