El espectáculo esta de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Nilda Sindaco, actriz que interpretó a Betty en la serie “División Palermo“.

La noticia fue confirmada por el actor Santiago Korovsky que la despidió con un sentido posteo en sus redes sociales: “Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho”, escribió el actor.

Nilda Sindaco permanecía internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Después de una vida dedicada al teatro sin ganar un mango, le llegó el éxito con la comedia División Palermo, pero casi ni se enteró.

A Nilda le gustaba actuar pero no verse en la pantalla y solo la mitad de los capítulos. Tampoco tenía redes sociales. “No estoy enterada. Me lo cuenta mi sobrina y me lo cuenta Santiago. Me hizo bien saber que mi trabajo gustó. Si la gente dice que estuve divertida, yo le creo”, contó en mayo de 2023 a Revista Cítrica.

Santiago es Santiago Korovsky, creador, guionista, actor y director de División Palermo y una persona fundamental en su carrera como actriz y en su vida. Cuando tuvo que hacer su tesis de Ciencias de la Comunicación en la UBA decidió hacer un documental sobre cómo los talleres de teatro en el Neuropsiquiátrico son una salida para las mujeres internadas. El documental se llamó Salir a Escena y una de las protagonistas fue Nilda: “Me enfrenté por primera vez a una cámara y estuve bien. Cuando se enciende, me olvido de todo.

Pero Nilda empezó con el teatro mucho antes. “Yo hice teatro toda mi vida, desde chica, estudié en la Escuela Nacional de Artes Dramáticos, hice siempre teatro independiente, siempre sin penas ni gloria, y lo que hice nunca trascendió”.

Doce años después de Salir a Escena, Santi la convocó a Nilda. Pero no para documentarla. Sino para darle un papel clave en la serie de Netflix. “Él pensó en mí para el personaje de Betty, pero ojo: tuve que hacer un casting y quedé. El personaje me lo gané yo”, aclara.

Aunque al principio no le gustaba ser Betty. “Es un personajito’, le decía Nilda a Santi. Y él se enojaba: “¿Cómo personajito? El tuyo es un personajón”. Tenía razón. Le hinché tanto las pelotas para que me diera más texto…Mucho texto le metí yo, improvisaba. Y ellos me dejaron”

Podría pensarse que el trabajo y el reconocimiento ayudarían a Nilda a salir del Moyano. Pero la salud mental no es lineal y tampoco tiene finales felices. El final de Salir a Escena mostraba el inicio de su proceso de externación: “Estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y después me agarró EPOC y me deprimí mucho. Sentí que tenía que internarme de nuevo. Y acá estoy. Y no es fácil mantener una carrera así porque estando acá perdí oportunidades de trabajo”.

Quiero estar porque estar afuera es difícil. Es un poco cuestión de plata. Es muy difícil alquilar. Estoy acá por mi voluntad, es una internación voluntaria….pero no puede ser para siempre, ni tampoco quiero. Esto no es una casa, es un loquero. Casi todas terminamos volviendo al neuropsiquiátrico y no está bien. Deberíamos poder tener una casa, empezar de nuevo una vida en armonía. Sería parte de la recuperación, pero es imposible. La mayoría de las que están acá no tienen adonde ir a vivir. Porque el alquiler es caro, porque no tienen familia, o porque no es fácil que la sociedad te dé una oportunidad después de estar internada. Hay mucha estigmatización con la locura y los problemas de salud mental”.