El emocionante discurso de Emiliano Pinsón en los Martín Fierro de Radio: “El parkinson me hizo ver la vida de otra manera” El periodista se llevó el premio a Mejor comentarista deportivo y fue ovacionado por su sentido mensaje. "Necesitamos ayuda y tenemos que dejar ayudarnos", dijo y destacó cómo DSports lo apoyó siempre.

Este domingo se vivió una emocionante ceremonia de los Martín Fierro de Radio realizada por APTRA en La Rural. Uno de los que más impactaron en los presentes y todo el público en general, fue cuando se premió a Emiliano Pinsón como mejor comentarista deportivo y que dio un sentido discurso sobre su dura lucha contra el Parkinson.

Con cobertura especial de La Opinión Austral, el evento reunió a las mejores voces, personalidades y productores del medio, premió a los más destacados de los años 2022 y 2023.

Allí, el periodista deportivo fue reconocido con el premio a Mejor comentarista deportivo. “Hoy Emiliano se lleva mucho más que un Martín Fierro, se lleva el reconocimiento de sus compañeros”, dijo “Fer” Dente mientras Pinsón, de DSports, la radio que transmitirá la Copa América en dúplex con LU12 AM680 y FM Láser 92.9, recibía su premio.

“Se podrán imaginar que es una noche especial para mí, muy especial. Tendría que agradecer a muchas personas que están acá. Lo primero que quiero decirles a mis hijos, Joaquín, Valentín y Victoria, es que son el motor de mi vida. Paula, vos entendiste todo y a pesar de estar distanciados, sabés lo que es la familia”, dijo Pinsón sobre el escenario.

El comunicador hizo mención a la enfermedad que le descubrieron y que cambió su vida para siempre: “Hace tres años y medio me diagnosticaron Parkinson y a pesar de todo, hubo mucha gente que confió en mí. Tuve mucho miedo en decirlo, no me animaba, tenía vergüenza y, sin embargo, hubo gente de la radio que me dijo: ‘Te queremos en un programa a la mañana’. Yo le dije a Martín Rubio ‘tengo Parkinson‘. Entonces lo que quiero remarcar es que la gente que tiene un problema neurológico todavía tenemos cosas para dar, no hay que borrarnos. Necesitamos ayuda y tenemos que dejar ayudarnos. No es fácil dejar que te aten los cordones o te corten la comida”.

Leé más notas de La Opinión Austral