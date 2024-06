Durante la entrega de “Los Martín Fierro de Radio 2024”, Marina Calabró ganó en la categoría “Mejor columnista de espectáculos” y, cuando recibió la estatuilla, en sus agradecimientos mencionó a su ex, Rolando Barbano. Por otro lado, él recibió el premio por “Mejor Columnista de Policiales” y, en el momento de dar su discurso, no mencionó a la periodista, situación que generó indignación entre los presentes.

Marina Calabró le dedicó su Martín Fierro a su ex, Rolando Barbano

Marina, expresó: “Les juro que estaba convencida de que perdía. Marcela Tauro, lo quiero compartir solo con vos, porque sos enorme, además de ser un ejemplo para todas nosotras, icónica, sos la mejor compañera que una puede tener y, también, una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Así que, es para vos, para la talentosa de Pia Shaw, que chequea, chequea y chequea; para Tamara Pettinato… no les des bola a nadie. Te recontra mereces esta terna, como te mereciste ganarlo aquella vez. Me encanta tu laburo, te lo digo siempre”.

Tras estos dichos, continuó: “Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, y me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas. A todos mis compañeros, a esa mesa hermosa, Negrita Verón, Andrea Rodríguez… a Rolando…”.

Por último, agregó: “Gracias, APTRA. Y, además, lo quiero compartir y dedicárselo con mi amor…sí, a vos, Rolando”, finalizó. Mientras Calabró daba su discurso, la cámara enfocó al periodista, a quien se lo pudo ver haciendo gestos de negación e incomodidad y, como si fuera poco, la situación no mejoró cuando fue su turno de recibir la estatuilla dorada.

La respuesta de Rolando Barbano luego de que Marina Calabró le dedicó su Martín Fierro

Luego de que Rolando ganó la categoría a “Mejor Columnista de Policiales”, subió al escenario y dijo: “Para mí, es importantísimo recibir este premio con mi hijo Rocco, a quien se lo dedico. Se lo dedico a mi hija Nina, que está en casa; a mi viejo querido, que seguro me está mirando; a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, y a la gente de la 271″, finalizó, sin ningún agradecimiento o mención a Calabró.

Sus agradecimientos hicieron que los invitados se enojaran y, por este motivo, fue abucheado.

1 de 5 | Marina Calabró y Rolando Barbano junto a su hijo Rocco en los Martín Fierro 2024 / Créditos: Carlos y Nahuel Ventura. 2 de 5 | Marina Calabró recibiendo la estatuilla en Los Martín Fierro de Radio / Créditos: Carlos y Nahuel Ventura. 3 de 5 | Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro 2024 / Créditos: Carlos y Nahuel Ventura. 4 de 5 | Martina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio / Créditos: Carlos y Nahuel Ventura. 5 de 5 | Rolando Barbano junto a su hijo Rocco en los Martín Fierro de Radio / Créditos: Carlos y Nahuel Ventura.

Los ganadores a los Martín Fierro a la Radio 2024

Programa periodístico matutino diario AM

Lanata sin filtro (Mitre)

Programa periodístico matutino diario FM

Nadie nos para (Rock & Pop)

Programa periodístico vespertino diario AM

Crónica de una tarde anunciada (Rivadavia)

Programa periodístico diario vespertino FM

Pasaron cosas (Con Vos)

Programa nocturno diario AM y FM

Blackie Nights (Blackie)

Programa semanal AM y FM

Domingo 910 (La red)

Programa deportivo

Super Mitre Deportivo (Mitre)

Programa musical

Eternamente Beatles (Del Plata)

Programa cultural/educativo 2022

Libros que muerden (AM1110)

Programa cultural/educativo 2023 (DOS GANADORES)

Historias del Colón (CNN Radio)

El ojo del arte (Metro)

Programa de interés general AM

Bravo continental (Continental)

Programa de interés general FM

Vuelta y media (Urbana Play)

Labor periodística femenina 2022

Mariana Contartesi (La Red)

Labor periodística femenina 2023

María O’Donnell (Con Vos)

Labor periodística masculina 2022

Ernesto Tenembaum (Con Vos)

Labor periodística masculina 2023

Nelson Castro (Rivadavia)

Labor conducción femenina AM

Cristina Pérez (Rivadavia)

Labor conducción femenina FM

Julieta Pink (Urbana Play)

Labor conducción masculina AM

Daniel López (Continental)

Labor conducción masculina FM

Santiago del Moro (FM 100)

Labor periodística deportiva

Gustavo López (La Red)

Labor humorística

Ariel Tarico (Rivadavia)

Servicio informativo 2022

CNN

Servicio informativo 2023

El Rotativo del Aire (Rivadavia)

Trayectoria periodística

Samuel Gelblung (Del Plata)

Labor locución femenina

Nora Briozzo (Del Plata)

Labor locución masculina

Valmiro Mainetti (AM750)

Relator deportivo

Leo Gentili (La Red)

Comentarista deportivo

Emiliano Pinson (D Sports)

Mejor cobertura del mundial

La Red Deportiva

Mejor labor en producción

Julián Ingratta (AM750)

Mejor labor en operación

Eduardo Seisdedos (FM 100)

Labor en musicalización

Leo Rodríguez (Aspen)

Movilero

Mercedes Ninci (Mitre)

Columnista de espectáculos

Marina Calabró (Mitre)

Analista político/económico

Jorge Fernández Díaz (Mitre)

Columnista policial/judiacial

Rolando Barbano (Mitre)

