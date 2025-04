Lizy Tagliani realizó un nuevo descargo tras la denuncia de Viviana Canosa, quien la acusó de robo y de estar involucrada en una red de trata. Luego del escándalo, que involucró a varios famosos, la conductora del programa “Arriba Bebé” (Pop 101.5) indicó que se puso a disposición de la Justicia, pero, hasta el momento, “nadie se comunicó con ella”.

“Me puse a disposición de la justicia, pero nadie me llamó, nadie me citó, no me llegó ni una carta documento…”, reiteró Tagliani, a días de que Canosa se presentara en Comodoro Py.

En su descargo, Lizy volvió a negar el haber cometido los hechos denunciados por Canosa y dijo sentirse “muy mal” con todo lo que sucede; además, comentó que se acercó a la organización “Madres Víctimas de Trata” para comprometerse en continuar con la investigación de este tipo de casos. “Si sirve esto para que se vaya a fondo con el tema de la trata, los menores y la pedofilia, bienvenido sea”, destacó.

En este marco, al igual que el descargo de Florencia Peña, no dejó de apuntar a la responsabilidad de los medios de comunicación. “Cuando deje de estar mi nombre o el de algún famoso, no sé cuánto se van a acordar en los programas de hablar de estos temas tan importantes y, eso, no puede pasar. Me siento muy mal y es horrible; tengo tanta bronca e impotencia”, manifestó.

La conductora también rescató que “un gran paso es que la gente con la que trabajo no me haya soltado la mano”.

“Tiene que existir una forma de reparar el daño a mí, a mi familia, a mi entorno”, consideró, y, luego, reiteró su postura ante las acusaciones.”No podemos estar pasando por este momento injusto, porque, de todo de lo que se me acusa, no soy responsable; es mentira. No voy a parar hasta que se sepa”, comentó, y reveló que está atravesando este momento con ayuda psicológica.

“El robo también me lastima; no es que no importa, jamás toqué nada. Es durísimo, cruel y feo. Nunca me robé nada, ni tuve la intención… encontré cosas y las devolví. Jamás se me ocurrió que alguien iba a nombrarme en un tema de menores”, expresó, a la vez que sumó: “La estoy pasando como el cu… pero estoy tranquila. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. No importa si se calma, yo tengo que seguir porque va a quedar en la memoria de la gente”.

“No voy a parar. Me siento mal por momentos… es horrible, no sé si existe algo peor que esto. Se me vienen imágenes espantosas, pensamientos horribles que no tuve en mi vida. Tengo tanta bronca e impotencia y no quiero que me gane esto. Me tiene que acompañar la tranquilidad y seguridad de saber quién soy”, aseveró.

Por último, cerró: “Hay una posverdad que se genera en la gente que sigue manchando. No me quedo sin trabajo, pero me quedo sin mi único derecho, lo más importante: mi herencia más preciada, mi integridad. Yo sé que de este plano me voy a ir completamente íntegra”.

La Negra Vernaci arremetió contra Viviana Canosa

Elizabeth “La Negra” Vernaci fue tajante. Este viernes por la mañana, desde su programa “La Negra Pop” en Radio Pop 101.5, la reconocida conductora radial desmintió, rotundamente, su presunta implicancia en una supuesta red de trata de menores mencionada por Viviana Canosa en una denuncia judicial que ya generó un vendaval mediático. Vernaci no solo negó haber tenido vínculo alguno con hechos delictivos, sino que calificó las versiones como “una mentira aberrante y cruel”.

“Yo no creo que alguien solamente, por maldad, haga algo así”, lanzó al aire. “Atrás de todo esto hay algo mucho más potente y más fuerte. No sé qué es, porque no tengo vínculos con el poder, no conozco políticos, fiscales ni jueces, pero que quieren tapar algo, no tengo dudas”, expresó la conductora, visiblemente indignada.

“Es una operación para aleccionar”

Vernaci fue aún más lejos en su análisis del contexto detrás de la denuncia. “Esto es para adoctrinar y aleccionar a los putos, a las travestis, a las mujeres independientes que decimos lo que pensamos. Hay una bajada clara donde ser libre está mal visto”, afirmó; según sus palabras, el objetivo es disciplinar y desacreditar a las figuras públicas que representan diversidad y pensamiento crítico.

También, la comunicadora cuestionó a quienes replican estas versiones sin verificar información. “Los periodistas tienen que dejar de hablar en potencial; si tienen pruebas, hablen en presente, si no están encubriendo a los verdaderos delincuentes y exponiéndonos a nosotros como si lo fuéramos”, dijo, en un mensaje directo a los medios.

“Están enchastrando la cancha”

Vernaci remarcó que los temas de trata y pedofilia son “gravísimos” y deben ser investigados a fondo, pero advirtió que “alguien se está escondiendo para que hablemos todos de esto y no hablemos de ellos… los delincuentes están en otro lugar”, insistió.

Además, pidió una Justicia activa y un periodismo valiente. “Quiero jueces que investiguen y periodistas que se la jueguen de verdad. No puede ser que se tire un nombre sin pruebas y se arruinen trayectorias de 40 años”, destacó.

Solidaridad con Florencia Peña y Lizy Tagliani

En su descargo, Vernaci se solidarizó con sus colegas Florencia Peña y Lizy Tagliani, también mencionadas en el programa “Telenueve Denuncia: que conduce Tomás Méndez, donde se filtró el contenido de la denuncia de Canosa. “Verlas ayer llorando en televisión me partió el alma. ¿Qué hice yo? ¿Salir a defender a Lizy? ¿Eso justifica que ahora estemos todos embarrados?”, cuestionó, indignada.

También, señaló que algunos de los implicados ni siquiera tienen los recursos para afrontar un proceso judicial, pero deben, igualmente, “salir a defenderse de una locura maquiavélica” que los pone en el ojo de la tormenta mediática.

“Es una mentira infame y cruel”

La Negra se mostró dolida por el impacto personal de la acusación.“Tengo una familia, un hijo, sobrinos. No soy el tema del día, soy una persona que trabaja desde hace décadas con coherencia. Esto no es gratuito”, afirmó.

Sobre el final de su editorial, reiteró que toda la cuestión judicial será manejada por su abogado, pero dejó claro su rechazo absoluto a las imputaciones. “Es una mentira infame, loca, aberrante y es cruel; de verdad, es cruel”, cerró.

La causa, que se inició tras una presentación judicial de Viviana Canosa ante el fiscal Carlos Stornelli, aún está en etapa de análisis; mientras tanto, las personas mencionadas públicamente por el periodista Tomás Méndez exigen justicia, respeto y la reparación del daño causado por lo que consideran una operación política y mediática sin sustento.

Leé más notas de La Opinión Austral