Tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, L-Gante decidió hacerse a un lado y terminó su relación con la empresaria. A través de un comunicado en Instagram, la ahora, expareja, anunció que le pusieron un punto final al vínculo. Luego del anuncio, el padre del cantante, Miguel Prosi, dio una nota para “Mitre Live” con Juan Etchegoyen y destrozó a la modelo.

En una historia de Instagram, L-Gante compartió una imagen junto a Nara. “Esta novela ya fue; termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”, lanzó el cantante, dando a entender que se desvincula, por completo, del drama entre Wanda e Icardi.

¿Qué dijo Miguel Prosi sobre la relación de Wanda Nara y su hijo?

En un escrito que compartió con Etchegoyen, Prosi confesó que le pidió a su hijo que se aleje de Wanda por su dificultosa relación con Mauro.

“Señores, las declaraciones de Wanda Nara a “LAM” ha provocado una enorme bronca en los familiares de L-Gante, que empiezan a manifestarse en contra de ella. La entrevista de Ángel de Brito con Wanda ha provocado daños colaterales insospechados que voy a empezar a relatar ahora”, comenzó diciendo Etchegoyen acerca del drama entre la empresaria y el futbolista.

“Los autodenominados “diferentes” siguen mostrando el barro. Se olvidaron de pulirse. Llegaron a un punto donde muestran su estado de inmadurez exponiendo a los hijos; luego, comenzarán a denigrar a terceros. Sólo le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi, que las consecuencias van a ser denigrantes”, dijo el padre de L-Gante.

Ante esto, detalló el por qué de su consejo. “Le sugerí que no opine de los demás cuando hay hijos de por medio. No me interesa, en absoluto, la situación sentimental, solo debe cuidar, en lo posible, su profesión; esto no suma, todo resta. Sólo puedo opinar de ellos, por lo que expresan en los medios. Personalmente, no tengo intenciones de conocerlos”, aseguró.

Por último, picante, lanzó: “Te pone cerca del carbón… Sino te quema, te ensucia”.

