Hace unos días, Matías Alé (47) dio una nota para “Socios del espectáculo” (El Trece), conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, donde presentó a su nueva novia de 22 años, Martina Vignolo y, durante la entrevista, el actor expresó que “está muy feliz y enamorado”. Recientemente, la joven publicó una foto donde contó que “él la ayudó a cumplir un sueño”; a raíz de esta confesión, Yanina Latorre, en su programa “El marginal del fin de semana” 107.9 (El Observador), analizó la publicación e hizo unos polémicos comentarios en contra de la pareja.

Los polémicos dichos de Yanina Latorre sobre la publicación que hizo la novia de Matías Alé

En la foto que publicó Martína en Instagram, se la puede ver junto a Matías, en la calle Corrientes, con unos vasos de Starbucks en las manos.

Y, escribió: “En plena calle Corrientes y con un vaso de Starbucks. Cumpliendo sueñitos”.

La foto no demoró en hacerse viral y, Yanina, indignada, manifestó: “Lo tenemos a Matías Alé y a su novia, quienes se sacaron una foto en calle Corrientes con un vaso de Starbucks… Parece que el sueño de la piba era ese. ¿Se puede ser tan marginal?”.

En esta línea, continuó: “¿Esta gente sabrá lo que es un sueño? Cumplir un sueño es recibirte de médica, no eso. Estos dos sí que no tienen nada en la cabeza. Ella es de Mar del Plata, no viene del medio del campo con un tapa rabos de un pueblo originario”.

Almorzando con Juana: Matías Alé confesó los nombres que pensaron con Martina si llegan a tener hijos

El actor estuvo presente en “Almorzando con Juana” (El Trece), el cual es conducido por la nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, y reveló que ya sabe los nombres que le pondrá a sus futuros hijos.

Durante la charla, Matías aseveró: “Mi vida la vivo con intensidad. Tengo ganas de ser padre y seguir siendo feliz. Me están pasando cosas hermosas”.

Y, dijo: “Tienen nombres ya nuestros hijos”, dejando sorprendida a Juana. “¿Está mal? Uno proyecta, uno mentaliza…”, agregó el invitado.

“¿Quieren saber? ¡Son hermosos!”, expresó.

Finalmente, contó: “Si es mujer, Alfonsina Jazmín y, si es hombre… Yo me llamo “Juan Matías” y mi papá se llama “Juan Carlos”; por ende, el segundo nombre va a ser “Juan”, entonces… Juan Carlos, Juan Matías y… Otto Juan”.

