Durante su exposición en el plenario de comisiones por la denominada Ley Bases en el Senado de la Nación, el legislador santacruceño José María Carambia (Movere), cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese contexto, el senador que llegó dentro del lema provincial que consagró a Claudio Vidal como gobernador de la provincia, indicó que este sistema “era un abuso”. Y como ejemplo, habló del porcentaje de regalías mineras.

“Hablan de RIGI para incentivar en parte las inversiones mineras, pero la minería ya tiene un incentivo de la (ley) 24.196 que le pone un techo de un 3% de regalías y un techo sobre todo a las provincias”, expresó.

Aún sin oficina, Carambia instaló su despacho en un pasillo del Senado.

¿No creen que es demasiado incentivarlos con un 3% de regalías cuando por ejemplo en Chile el litio paga del 8% hasta el 40%; cuando la minería en Canadá paga el 16%?”

Tras considerar que “es un abuso incentivar la inversión minera cuando ya se hace por otra ley”, mencionó que “desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley para cambiar ese techo de 3% a las provincias, para que sea del 30%“.

En ese mismo tenor, volvió a interrogar: “¿Ustedes creen que 3% es poco de regalías para las empresas mineras? Van a elegir dónde esté el litio, la plata, el oro en Argentina. Estamos regalando el recurso a las empresas mineras que sin RIGI van a invertir igual”.

“Es decir, nosotros, dueños de los recursos, no somos competentes sobre las regalías. Creo que está bueno el RIGI para inversiones de hidrógeno verde, energías eólicas o cuestiones que hoy no tengamos, pero a la minería específicamente me parece mucho”, agregó más adelante.

Y reiteró: “Por eso, parte del proyecto nuestro establece como requisito para dictaminar el RIGI cambiar la ley de incentivo minero y que las provincias puedan establecer hasta un 30% porque somos las dueñas de los recursos”.

No es la primera vez que José María Carambia habla de este tema. “Vamos a hacer que las mineras paguen 30% de regalías y transformar nuestra provincia“, había dicho en la campaña del 2019 cuando se postulaba a gobernador. “No es una locura pensar que las mineras pueden pagar regalías. Las mismas empresas multinacionales que están en Santa Cruz también operan en otros países del mundo y allí si aportan lo que los Estados imponen”, afirmó por entonces.

Más atrás, en el 2017, había sostenido: “Yo personalmente creo que las mineras son el robo más grande que tenemos en la provincia. Con la mera excusa de que generan empleo extraen un recurso no renovable y sin cumplir las norma ambientales y, encima, casi no pagan regalías, sólo un 3%, cuando en otros países esos índices superan considerablemente las dos cifras.

Las declaraciones de Carambia se dan en el contexto del reciente Día de la minería en la República Argentina, con la industria celebrando la jornada –el pasado 7 de mayo– en la provincia de Córdoba.

Cabe destacar que el importe de Regalías Mineras, según la ley, se encuentra establecido en el tres por ciento (3%) sobre el valor de Boca Mina del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación.