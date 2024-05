Este miércoles, se llevó a cabo la segunda jornada del tratamiento en comisiones de la Ley Bases y del paquete fiscal impulsado por el Gobierno nacional. La discusión pasó a cuarto intermedio y continuará este jueves a las 10:30 de la mañana.

En el marco de ese intenso debate, el senador de Santa Cruz, José María Carambia, hizo una serie de preguntas a los secretarios de Trabajo, Julio Cordero, y al de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Entre los diversos planteos que realizó, el santacruceño se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como así también a las modificaciones que implica la Ley Ómnibus en materia laboral.

“Hablan de RIGI para incentivar en parte las inversiones mineras, pero la minería ya tiene un incentivo de la (ley) 24196 que le pone un techo de un 3% de regalías y le ponen un techo sobre todo a las provincias”, expresó.

Seguidamente, Carambia cuestionó: “¿No creen que es demasiado incentivarlos con un 3% de regalías cuando por ejemplo en Chile el litio paga del 8% hasta el 40%; cuando la minería en Canadá paga el 16%?”

Tras considerar que “es un abuso incentivar la inversión minera cuando ya se hace por otra ley”, mencionó que “desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley para cambiar ese techo de 3% a las provincias, para que sea del 30%”.

En ese mismo tenor, volvió a interrogar: “¿Ustedes creen que 3% es poco de regalías para las empresas mineras? Van a elegir dónde esté el litio, la plata, el oro en Argentina. Estamos regalando el recurso a las empresas mineras que sin RIGI van a invertir igual, están desesperadas por invertir”.

Carambia indicó, igualmente, que “el artículo 123 regula las regalías petroleras y pone un indicador X que puede ser negativo, es decir, la nación vuelve a regular para las provincias y ese 12% puede bajar a ser el 8%, el 5%, el 4%”.

Por lo que advirtió: “Es decir, nosotros, dueños de los recursos, no somos competentes sobre las regalías. Creo que está bueno el RIGI para inversiones de hidrógeno verde, energías eólicas o cuestiones que hoy no tengamos, pero a la minería específicamente me parece mucho”.

Y agregó: “Por eso parte del proyecto nuestro va como requisito para dictaminar el RIGI cambiar la ley de incentivo minero y que las provincias puedan establecer hasta un 30% porque somos las dueñas de los recursos”.

Reforma laboral

En otro orden de temas, se refirió a los cambios que implica la ley impulsada por el gobierno en términos laborales. “Se deroga la ley 14546 que es la del viajante, dejamos un sindicato completo sin un marco regulatorio. ¿Cuál es el fundamento jurídico o el beneficio que trae la derogación de esa ley?”, se preguntó.

De igual modo, expresó su descontento por las multas a quienes tienen trabajadores en negro. “¿Ustedes creen va a generar más trabajo? Va a generar más trabajo en negro. Yo soy abogado laboralista, y aseguro que van a terminar duplicando el trabajo en negro”.

En esa misma línea, Carambia fue categórico al afirmar que “tenemos que buscar un beneficio fiscal para incentivar a que contraten a gente en blanco, pero no sacando las multas del trabajador en negro, eso es una locura”.

Con respecto a los juicios laborales, comentó que “todos sabemos que estamos haciendo una ley de fondo y la forma las aplican las provincias. Muchos juicios, que algunos dicen que son inventados, dependen muchas veces de las provincias en sí mismas que son las que generan los códigos de procedimientos”.

Asimismo, dijo que “la ley es un marco muy genérico y te termina diciendo que reglamente el presidente o poder ejecutivo como quiera”.

“Se piensa que haciendo un fondo de cese laboral mágicamente se blanquea gente y en Uocra que tiene la 2250, es donde más trabajo en negro hay. Tampoco creo que esa ley pueda hacer el incentivo de generar más trabajo en blanco”, alertó.

Para el senador de Santa Cruz, “esto es un artículo inventado por las multinacionales directamente porque son a las que más les afecta, no a las pymes, eso es un discurso para cambiar las reglas laborales”.

En el cierre de su alocución, le hizo una incisiva pregunta al secretario de energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. “Trabajó en las privatizaciones de España. ¿Vino específicamente a Argentina a privatizar empresas y que las compañías que usted asesoraba en España terminen comprándolas?”, lanzó Carambia.

Posteriormente, ante dicho cuestionamiento, Chirillo le respondió: “Lamento la pregunta que me hiciste (…) No es una respuesta para contestar, eso me parece bajo. Hace 35 años me dedico a la energía en distintos países”.