Luego del fracaso de la Conciliacion Obligatoria, el gremio se declaró liberado de la mesa de negociaciónes. Este viernes, al vencimiento del plazo de la medida laboral, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) anunció que la actividad pesquera quedará completamente paralizada a partir del primer minuto de este sábado en todo el país. Así lo señaló César Zapata, secretario general del SOMU Puerto Madryn, a Canal 12.

La reunión de los dirigentes gremiales se concretó en horas de la mañana de este viernes, en las oficinas del SAOP, en Puerto Madryn. La decisión se adoptó, luego de que en el encuentro de este jueves, no se alcanzó ningún acuerdo con las cámaras empresarias. “A partir de las 0:00 horas se paraliza toda la flota: merluceros, centolleros, poteros, lo que esté en puerto no va a salir. El SOMU es nacional y la medida alcanza a todo el país”, señaló Zapata.

Zapata confirmó además que el próximo lunes se realizarán movilizaciones en distintas localidades del país para visibilizar el conflicto. “Vamos a marchar por las ciudades para que se vea lo que está pasando. En Puerto Madryn, en Corrientes, Bahía Blanca, Puerto Deseado… en todos lados hay compañeros varados esperando salir a trabajar. Hace ocho meses que estamos esperando la temporada de langostino y no salimos por lo que consideramos un locaut patronal”.

César Zapata, secretario general del SOMU-Puerto Madryn, confirmó el paro nacional.

Contra el lockaut empresarial

En diálogo con Canal 12 de Chubut, Zapata cuestionó con dureza la inacción del Gobierno nacional y del Consejo Federal Pesquero, a quienes responsabilizó por no intervenir en el conflicto. “El Consejo está muy pasivo, venimos hablando con su presidente, el señor López Cazorla, y no pasa de las promesas. Tienen las herramientas para actuar y no las usan. Están escondiendo la mugre bajo la alfombra como dijo el Gobernador (Ignacio Torres)”, sentenció.

También se refirió al pronunciamiento conjunto de las cámaras empresarias CAPIP, CEPA y CAPECA, que difundieron un comunicado en el que señalan que un marinero se está perdiendo de ganar hasta 400.000 pesos por día. La propuesta presentada por el sector empresarial contemplaba que un marinero embarcado -en base a parámetros de productividad realistas y condiciones de mercado actuales- podría estar percibiendo un salario bruto estimado de 12 millones de pesos en junio, si se hubiese alcanzado un acuerdo y comenzado la temporada.

“Eso es mentira. Tenemos los recibos de sueldo, los mostramos en el Ministerio de Trabajo. Estamos cobrando 36 pesos el kilo de langostino, vale más un caramelo. No sé de dónde sacan esos números”, respondió.

Fernando Álvarez Castellano, titular de Conarpesa.

Al igual que las cámaras, el presidente de Conarpesa, Fernando Alvarez Castellanos, puso de ejemplo el trabajo comparativo que les presentó a sus empleados, respecto de lo que cobrarían, efectivamente, a partir de los valores actualizados que proponen las empresas.

“Hicimos un trabajo para calcular un buque de 115 toneladas que en el mes junio del 2024 descargó 348 toneladas porque hizo varios viajes. El marinero de planta se llevó 13,7 millones de pesos en bruto ese año. Mismo mes, misma captura, mes de junio de 2025 se llevaría 12,1 millones de pesos en bruto”, indicó el empresario,en una entrevista con Revista Puerto.

“Estamos hablando de una diferencia de 1,6 millones aproximadamente menos que el año pasado, que representa mucho menos del 30% porque subió el valor del dólar. No van a tener que pagar para salir a trabajar como dice Durdos. Pescando ganarían 400 mil pesos diarios. Me parece que no estamos haciendo una propuesta de locos cuando en el Garrahan los médicos cobran 750 mil pesos al mes”, enfatizó.

Emulación de un recibo de sueldo para un marinero embarcado, de acuerdo a la oferta de las empresas.

Temporada que no arranca

En medio de este conflicto, se pierde de visión que el año pasado, a esta altura, la temporada estaba en pleno auge. “Debemos pensar que hoy la gente ya perdió de ganar entre 15 y 20 millones de pesos porque el gremio así lo quiso” remarcó Alvarez Castellanos.

“El muelle está pelado. No hay barcos, no hay movimiento, no hay consumo. Tendríamos que tener a 150 marineros diarios tomando taxis, comiendo en restaurantes, durmiendo en hoteles. Pero nada de eso pasa. Y todo por un conflicto que el Gobierno nacional podría destrabar si actuara con decisión”, enfatizó César Zapata.

El dirigente advirtió que las medidas podrían endurecerse si no hay respuestas en los próximos días. “Empezamos con las marchas, pero iremos evaluando día a día. La gente no da más. Esto no es sólo Puerto Madryn, es todo el país”, concluyó.

“No se juntan ni cuatro barcos para la prospección y entonces lo único que les queda, que es una metodología bastante común para ellos, es la violencia. Pues habrá que esperar la violencia y ver cómo nos pega a todos“, lamentó Fernando Álvarez Castellanos.

Pese a las gestiones de los gobiernos de Chubut y de Santa Cruz, el diálogo no prosperó en tiempos de la Conciliación, ¿logrará florecer con una medida de fuerza en vigencia?.