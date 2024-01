A través de un video, se la pudo ver a Rosina Beltran de Gran Hermano (Telefe) muy angustiada. A raíz de esto, Lucía Maidana se acercó para preguntarle “qué le pasaba”. La jugadora, se sinceró y le contó cómo se siente con respecto al trato de sus compañeros. En consecuencia, los usuarios en la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, salieron a apoyar a Rosina y aseguraron que “le están haciendo bullying”.

La escandalosa confesión de Rosina Beltrán de Gran Hermano sobre cómo la tratan sus compañeros

Beltrán, aseguró: “No es que no entiendo nada. Los chistes no los entiendo porque me tomo todo literal”.

Ante esto, Lucia le dijo: “Vos repetís mucho la palabra “no te entiendo, no te entiendo” y nos da gracia. No es que te juzgamos, nos parece gracioso. No vemos algo malo”.

Sin embargo, Rosina insistió: “Siento que me agarran de punto muchas veces”. Su compañera, sin brindarle apoyo, expresó: “Ves que te lo tomas personal”.

Luego, refiriéndose a los tratos de Maidana, le dejó en claro: “Me podés molestar, pero no todos los días y todo el tiempo”, y, expresó: “Siento que conmigo es más. No te veo molestando a otras personas”.

La repercusión por los dichos de Rosina de Gran Hermano sobre el trato de los demás jugadores

Salvación del líder en Gran Hermano: ¿A quién sacó de la placa Lisandro y cómo votar?

La sexta gala de nominación ya se realizó y quienes habían quedado nominados, eran: Lucía Medina, Florencia Cabrera, Emmanuel Vich, Agostina Gorostisi y Martín Ku.

Pero, como todas las semanas, el líder tiene que ayudar a uno de sus “hermanitos” para que siga dentro de la competencia y poner a otro en su lugar. En esta ocasión, Lisandro “Licha” Navarro fue quien ganó el puesto y tuvo que tomar esa decisión.

Lisandro, eligió sacar a Martín y nominó a Joel Ojeda.

Por lo tanto, la placa final quedó conformada por: Lucía, Florencia, Emmanuel, Agostina y Joel.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

