Hace varios días que Emilia Mernes está en boca de todos, ya que la página de instagram “ourfreedom.store” contó que “los abogados de ella la contactaron para que deje de vender productos con su imagen”. También, otra cuenta que comercializaba brillitos, similares a los de la cantante, reveló que le pasó lo mismo. Esta situación generó que los usuarios en la red social “X” se manifestaran al respecto y la acusaron de “ser una persona nefasta”. Aunque la dueña del primer emprendimiento mencionado aseguró que “Emilia se contactó para pedirle disculpas”, ese comunicado no bastó para calmar los comentarios y la siguieron atacando. A raíz de esto, tuvo que salir a defenderse.

El anuncio de la emprendedora luego de que la contactaran los abogados de Emilia Mernes

En una historia, escribió: “Aviso: el equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (UNO, stickers y entradas de recuerdo), ya que no tenía el debido permiso para realizarlos con su nombre”.

Y, detalló: “Por lo tanto, ya no los encontrarán disponibles en la tienda online, ni en el perfil. Gracias por comprender”.

Al generarse tanto revuelo, la dueña del emprendimiento aseguró que “Mernes se contactó y le pidió perdón”.

El comunicado de Emilia Mernes después de que la acusaron de arruinar emprendimientos

Aunque esto no calmó la situación, la artista se hartó y tuvo que salir a contar su parte de la historia.

Emilia, expresó: “Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que JAMÁS me metería con el laburo de NADIE. Sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día”.

Ante esto, aseguró: “No estaba el tanto de la situación y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden. No necesito hacer un circo de esto y estaría bueno que se informen antes de difundir noticias falsas”.

María Becerra se defendió después de que la acusaran de odiar a Emilia Mernes

También, en todo este conflicto la involucraron a la interprete de “Automático”.

Esto, se debe a que Emilia no es la primera vez que tiene problemas con personas que venden ropa o accesorios en Instagram, ya que, anteriormente, había hecho canjes y se la acusó de no promocionar bien los productos y, tampoco, de arrobar las cuentas. Por otro lado, Becerra siempre comparte emprendimientos a través de sus historias. Luego de que pasara todo el drama con Mernes y sus letrados, su colega publicó el emprendimiento de su primo. A raíz de esto, la redes estallaron y aseguraron que “María la odia”. En consecuencia, la interprete de “Automático” salió a defenderse.

La artista, manifestó: “Para todos los traumados que piensan que estoy haciendo giladas para perjudicar a la gente: yo, ya había hablado de esto con mi primo. Me mando eso el sábado y le respondí al día siguiente. Cuando tuvo listo sus cosas, las compartí como hago con MUCHISIMAS emprendimientos Y PUNTO. No me jodan loco. No ando pendiente de la vida de la gente y menos que menos me pongo a hacer giladas para perjudicar a nadie”.

