Hace uno días, se dio a conocer que los abogados de Emilia Mernes intimaron a una emprendedora para que dejara de vender productos relacionados a ella. Además, esta no es la primera vez que la cantante tiene problemas con personas que venden ropa o accesorios en Instagram, ya que, anteriormente, había hecho canjes y se la acusó de no promocionar bien los productos y, tampoco, de arrobar las cuentas. Por otro lado, María Becerra siempre comparte emprendimientos a través de sus historias. Luego de que pasara todo el drama con Emilia y sus letrados, su colega publicó la página de su primo. A raíz de esto, la redes estallaron y aseguraron que “Becerra odia a Mernes“. En consecuencia, la interprete de “Automático” salió a defenderse.

Todo el drama de cuando los abogados de Emilia Mernes intimaron a una emprendedora

Todo sucedió cuando la cuenta “ourfreedom.store” contó que “el equipo de la cantante se comunicó con ella para que “deje de vender cosas con su imagen”.

En una historia, escribió: “Aviso: el equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (UNO, stickers y entradas de recuerdo), ya que no tenía el debido permiso para realizarlos con su nombre”.

Para finalizar, detalló: “Por lo tanto, ya no los encontrarán disponibles en la tienda online, ni en el perfil. Gracias por comprender”.

María Becerra compartió el emprendimiento de su primo y la acusaron de odiar a Emilia Mernes

Después de este suceso, María tomó su cuenta de Instagram y publicó la página de su familiar.

“Gente, mi primo está haciendo estas cosas hermosas a precios totalmente accesibles. Es una persona honesta y trabajadora, así que no van a tener problema alguno”, expresó Becerra.

Y, continuó: “Por si les gustan sus llaveros y aros, acá, les dejo el IG: @3d_impresioneslp”.

El posteó no demoró en hacerse viral y los usuarios en “X” aseguraron que “María odia a Emilia“. Mirá las reacciones.

El descargo de María Becerra

Luego de toda la repercusión que tuvo, la cantante mostró el chat con su primo y aseveró, indirectamente, que “Emilia no tenía nada que ver”.

La artista, manifestó: “Para todos los traumados que piensan que estoy haciendo giladas para perjudicar a la gente: yo, ya había hablado de esto con mi primo. Me mando eso el sábado y le respondí al día siguiente. Cuando tuvo listo sus cosas, las compartí como hago con MUCHISIMAS emprendimientos Y PUNTO. No me jodan loco. No ando pendiente de la vida de la gente y menos que menos me pongo a hacer giladas para perjudicar a nadie”.

