En una entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, Miguel del Pla, referente del Partido Obrero, se refirió a la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, calificándola de “proscripción política” y la rechazó.

Aclaró que esa postura no implica ninguna “asimilación” al pensamiento de la exPresidenta de la Nación ni un aval a su inocencia, manteniendo una fuerte crítica hacia la corrupción en todos los sectores políticos.

La militancia apoyó a Cristina luego de la ratificación de la sentencia.

Impunidad selectiva

“La causa hoy, en la forma que se adopta esta sentencia, indudablemente que es una proscripción política”, sentenció del Pla, enfatizando que el Partido Obrero rechaza esa maniobra judicial.

No obstante, fue tajante al desmarcarse de cualquier apoyo a Cristina Kirchner: “No es que la rechazamos porque partimos de algún tipo de asimilación nuestra al pensamiento de Cristina o el pensamiento del peronismo o a que estemos de alguna forma avalando una suerte de inocencia, de ninguna manera. Nosotros pensamos que verdaderamente existió corrupción en el gobierno kirchnerista y que esa corrupción debería ser castigada“.

Del Pla dijo que el Partido Obrero está en contra de las maniobras judiciales y no apoya a Cristina.

El problema, según del Pla, radica en la falta de credibilidad del sistema judicial argentino. “No tenemos una justicia que sea creíble“, afirmó, señalando “muchas lagunas y situaciones que pueden dar lugar a dudas sobre el procedimiento y a la intencionalidad de cómo se ha perseguido a unos sectores y a otros no”.

Para ilustrar su punto, el referente de la izquierda comparó la “Causa Vialidad” el caso de Odebrecht, donde en otros países se condenó a responsables como Ángelo Calcaterra, mientras que en Argentina “no pasa nada, eso es perdonado”. Esta disparidad, a su juicio, se debe a que “evidentemente la justicia está manipulada por el poder económico, eso no me cabe ninguna duda”. En consecuencia, “cuando aparece la condena para un solo lado, entonces nosotros no podemos solidarizarnos”.

La “ola de derecha”

Miguel del Pla dejó en claro que el Partido Obrero no integrará ningún frente con el peronismo. “No veo ninguna posibilidad, por lo menos el Partido Obrero si se produce ese tipo de frente no lo va a integrar, eso te lo aseguro”, afirmó. Explicó que la presencia de referentes como Mirian Bregman y Nicolás Del Caño en la casa de Cristina Kirchner tras el fallo no fue compartida por su partido, ya que “una cosa es que planteemos un repudio a una maniobra de la derecha que utiliza la justicia en beneficio propio, usándola políticamente la justicia, y otra cosa es que nos transformemos por eso en socios, de algún modo, de un peronismo que en la Argentina solo tiene como salida un planteamiento muy parecido al que en definitiva tiene la derecha”.

Advirtió que la CGT colabora con el gobierno de Javier Milei para gobernar.

Fue crítico con los últimos discursos de Cristina Kirchner, señalando que “atacó a los docentes, planteó la reforma laboral“. Según del Pla, esto demuestra una “especie de adaptación de parte del peronismo a esta ola de derecha que impera en la Argentina”.

Además, cuestionó el rol de gobernadores del norte y de la CGT en el actual escenario político. “Sin ellos no habría salido, ni la Ley Bases ni todas las porquerías que Milei está haciendo hoy, claramente”, manifestó, y agregó que “sin el colaboracionismo de la CGT no habrían podido avanzar en las cosas que están avanzando, porque obviamente que la CGT no hace un paro, ya no, digamos que tiene que ser un paro para defender a Cristina, pero no hace un paro para defender a los trabajadores, que ese es el problema”.

Del Pla enfatizó la necesidad de la independencia política y un “programa anticapitalista”. “Acá lo que está fallando, no es que en la Argentina hay dólares o no hay dólares. En Argentina el capitalismo ha llevado a una crisis social desesperante y efectivamente se han robado todo, los Caputo, los Macri y también los Kirchner. Eso es lo que nosotros pensamos”, concluyó, dejando en claro la postura crítica y diferenciada del Partido Obrero frente a todos los sectores políticos tradicionales.