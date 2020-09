Estudiante compró una Mac de $140 mil por Mercado Libre y le llegó una botella de licor de cacao

La víctima fue una estudiante de Cipoletti, Río Negro, que había ahorrado durante casi un año para comprar la costosa laptop Apple Macbook Pro 13 modelo 2017. Al abrir la caja que había sido enviada a través de Correo Argentino la desilusión fue enorme. En el interior había una botella de licor de cacao marca Tres Plumas que en el mercado cotiza alrededor de $350.

La indignación fue tan grande que sacó una foto y la publicó inmediatamente en las redes sociales para denunciar el hecho. También hizo la denuncia en la Justicia. Poco después, se comunicó con el vendedor que, tras asegurar que el producto había sido despachado correctamente, resolvió el conflicto a través de la plataforma.

"Esa plata eran los ahorros de toda mi vida. No tengo más que eso. Seguí todos los pasos como indica Mercado Libre. Nunca hablé por mensaje de texto ni WhatsApp, siempre me comuniqué a través de la plataforma, el pago y el envío se hizo a través de ellos también. Sin embargo cuando hice el reclamo, al día siguiente me dijeron que le daban la razón al vendedor", explicó Juana al portal Infobae.

Finalmente, pudo comprobarse que el vendedor actuó de buena fe y que incluso al momento de enviar el producto grabó y sacó fotos del proceso de embalaje para garantizar transparencia a la transacción. "Por lo que averiguamos el vendedor hizo lo correcto, puso efectivamente adentro de la caja lo que vendió. No hay una estafa por su parte", explicó.

Una vez efectuado el reclamo a la plataforma de ventas, le llegó un mensaje que generó mayor preocupación. "Gracias por contarnos que te llegó una botella. En este caso no fue posible cubrirte con nuestro Programa de compra protegida. Por eso cerramos el reclamo y el dinero permanecerá en la cuenta de tu vendedor".

Finalmente, luego de varias evasivas por parte de Mercado Libre, Juana hizo la denuncia en una comisaría de su localidad. "No me quedó otra opción porque me sentí totalmente desprotegida y estafada. Me gasté todo lo que tenía y recibí una botella de licor y encima no pude hablar con nadie de Mercado Libre. Esta mañana me respondieron por Twitter lo mismo".

Alarmados por la difamación pública que representaba el hecho, desde la compañía decidieron reintegrarle los $140 mil a la joven. “Lo qué pasó se enmarca en el 0,02% de las operaciones de ML que fracasan. Es un número muy pequeño en comparación con la cantidad de transacciones que se dan por día en la plataforma", sostuvieron.

Para concluir, revelaron que aún no tienen novedades del paradero de la computadora. "Lo estamos investigando pero no podemos echar culpas. Es evidente que alguien se quedó con la computadora y cambió el producto. Inclusive el vendedor había envuelto la computadora en una especie de toalla que permanecía en la caja".