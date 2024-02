Morena Rial dio una nota para el programa “Socios del Espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, donde contó cómo está su situación económica y reveló detalles acerca de la relación con su hijo, Francisco Benicio. A raíz de esto, Facundo Ambrosioni, su ex y padre del niño, dio su opinión acerca de las declaraciones de Morena y la destrozó.

Los dichos de Morena Rial sobre dónde está viviendo y cómo está la relación con su hijo

Morena, contó: “Estoy viviendo en Córdoba. No lo tengo al nene conmigo, todavía. Pero… bueno, estamos en eso. Lo extraño y es lo único que tengo”.

Y, aseguró: “No es cierto que estoy a la deriva, pero sí alquilo departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir. Por eso, es que no tengo al nene todos los días. Él, no tiene un hogar fijo. Por ende, decidimos que, hasta que yo no pueda resolver esta situación, no va a estar conmigo”.

La picante respuesta de Facundo Ambrosioni a Morena Rial

Desde eltrecetv, le consultaron a Facundo “qué opinaba acerca de los dichos de Morena“. Él, no se guardó nada e hizo un fuerte descargo.

Ambrosioni, confesó: “Hace 10 meses que Fran vive conmigo. La verdad, que somos muy felices y contentos en familia. Ahora, estamos haciendo las entrevistas para que comience el año lectivo a fines de febrero”.

Para concluir, le dejó polémico mensaje a Morena: “No sé los dichos de su mamá. Lo único que tengo para decir es que Fran vive fijo conmigo. Y, si ella no puede tener un hogar como me decís, por lo menos, podría buscar a su hijo para tomar un helado, que ni siquiera lo hace”.

