Hace unos días, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron que ya no son una pareja. A través de un comunicado de Instagram, hicieron el anuncio oficial. A raíz de esto, la cantante habló con la producción del programa “A la tarde” (América TV), conducido por Karina Mazzocco y Luis Ventura, y dio detalles sobre la separación. Además, la panelista Cora de Barbieri contó los problemas que tendría ella con la familia de él.

El anuncio de Flor Vigna y Luciano Castro sobre la ruptura

En una historia, escribieron: “Hace un tiempo ya no estamos juntos. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas lindas a su lado. Me enseño un amor sano y libre. Nos cuesta, pero nos tenemos que despedir”.

Los impactantes dichos de Flor Vigna acerca de la separación con Luciano Castro

Ante la consulta de “si se encontraba bien”, Flor reveló: “Nos amamos, pero ya estábamos haciendo muchos malabares parar sostener nuestra relación”.

Y, aseguró: “Fueron dos años y medio hermosos. Súper y libres”.

La interna que tendría Flor Vigna con la familia de Luciano Castro

Por otro lado, De Barbieri dijo: “Yo digo que era algo que se veía venir, porque, la información a la que pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse, por un tema de ella, dentro de lo que es la familia”.

Y, continuó: “No iba a los eventos familiares, pero por decisión propia, no porque la hagan a un lado. De hecho, siempre se preguntaban ‘¿qué pasa que Flor no está acá con nosotros?’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si eso era recíproco”.

