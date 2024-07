Tras su salida de la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione no deja de generar polémica. Recientemente, fue invitada al programa “La peña de Morfi” y tuvo un picante cruce con Diego Leuco, quien aseguró que “a pesar de que tiene muchos seguidores, también, hay gente que la odia”; estos dichos generaron tanto desagrado en la exparticipante del reality, que no dudó en comparase con Diego Maradona e, inmediatamente, los usuarios en la red social “X” la destruyeron.

La peña de Morfi: Diego Leuco y Furia de Gran Hermano protagonizaron un tenso momento al aire

Diego, le dijo a Furia: “De golpe, cuando salís, sos una de las personas más queridas y, también, insultadas de la Argentina”; a lo que ella, lo interrumpió, y, manifestó: “No, no lo veo así. La verdad, es que estás recontra equivocado. Te pido mil disculpas igual, porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas”.

“¿Vos decís que no hay gente que no te banca?”, le preguntó el periodista.

“¡No, chabón! Cuando salgo a la calle la gente me abraza, me ama; incluso, los “anti-Furia” se sacan fotos; o sea, es una locura. No es por ese lado”, aseguró Scaglione.

Ante esto, reveló que “le dicen Maradona“; en esta línea, continuó: “Tuvo su lado hermoso, que todo el mundo lo amó, y, también, su hate; eso, lo hizo conocido en todo el mundo”, indicó.

Por último, cerró: “Gracias por hablar mal de mí. Es una estrategia de marketing que, quizá, no sabían, pero me ayudaron. Sigan hablando mal, me sirve. Hay canales que lo hacen porque es negocio. ‘Ella es buena, pero vamos a decir que es mala’”.

La repercusión en redes luego de que Furia de Gran Hermano se comparó con Maradona

Tras la polémica frase de Furia sobre Maradona, las personas en “X” repudiaron sus dichos. Mirá las reacciones.

Polémico cruce entre La Tora y Furia de Gran Hermano

Hace unos días, se supo que las exparticipantes del reality se pelearon y, aunque ellas no quisieron dar muchos detalles del enfrentamiento, el productor Pepe Ochoa contó en “LAM” (América TV), picante información que le llegó acerca de la pelea.

Pepe, expresó: “Llega La Tora de maquillaje – leyó el productor un mensaje de su fuente – entró Furia y la empezó a bardear”.

Y, prosiguió: “La Tora se paró y casi se van a las piñas; las maquilladoras y productores intentaron separarlas”.

Luego, reveló que Furia le dijo: “‘Vos, que hablas mal de mí y de mi fama, me envidias. No pienso ir a ninguno de tus programas y avísale al croto de Diego Poggi que no le voy a dar fama a él y menos a Georgina Barbarossa”, detalló.

Ahí, las angelitas gritaron “noo”. “Delira”, sostuvo Marcela Feudale. “Esta piba tiene un agrande y una llenada de cabeza por la hermana (Coy Scaglione)”, aseveró Yanina Latorre. “El otro día dijo (por Furia) ‘no puedo salir a calle’”, añadió la periodista.

¿Quiénes son los tres finalistas de Gran Hermano?

Darío Perez Corti abandonó la casa con el 77,3% de los votos negativos; por ende, Bautista Mescia, Nicolás Grosman y Emmanuel Vich son quienes disputarán el premio mayor de 70 millones de pesos. “Miren, mamis, estamos en la final de Gran Hermano”, expresaron, mientras Darío se iba.

¿Cuándo es la final de Gran Hermano?

Del Moro, confirmó que “el reality finalizará el domingo 7 de julio”; también, dijo que “el lunes 8 los exhermanitos competirán por un par de premios y habrá uno que se lo darán al mejor jugador o jugadora de la temporada”.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

En esta ocasión, es con voto positivo; las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que gane.

