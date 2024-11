Gobernadores del PRO presionan para destrabar el Presupuesto 2025: “El equilibrio fiscal es innegociable” Diez mandatarios emitieron un comunicado para solicitar al Gobierno que avance con el tratamiento del proyecto. Piden más fondos y que la iniciativa se trate en sesiones extraordinarias, pero el oficialismo apuesta a una negociación discrecional uno a uno.

Los gobernadores del PRO publicaron un comunicado en medio de las tensiones con el Gobierno nacional por el Presupuesto 2025. Apoyaron el objetivo de mantener el “déficit cero” del proyecto, pero realizaron algunas aclaraciones: “El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley”.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Leandro Zdero (Chaco) creen que Javier Milei tendrá que ceder en la negociación por el Presupuesto 2025.

Este martes, los mandatarios volvieron a plantear los cinco principales reclamos al Ejecutivo, como la compensación del Consenso Federal, las cajas de jubilaciones no transferidas, el impuesto a los combustibles líquidos y la reducción del aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios.

Además, destacaron que estas medidas “no afectan el equilibrio fiscal, porque representan apenas el 0,3% del PBI y pueden ser fácilmente compensadas por otros recortes o eliminación de algunas de las excepciones impositivas”. “Son reclamos que, por las leyes vigentes y las normas y pactos preexistentes entre la Nación y las provincias, deben ser atendidos”, indicaron.

Asimismo, los integrantes del PRO señalaron que el contexto económico que recibieron cuando asumieron en 2023 los obligó a ser “extremadamente cuidados y austeros con cada peso que ingresa a las arcas provinciales”. Y le dejaron un mensaje a Javier Milei: “Presidente, hemos hecho un fuerte ajuste fiscal, una baja sustancial del gasto político y hemos eliminado privilegios de los presupuestos provinciales que eran irracionales y no tenían ninguna justificación”.

“No pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley para cumplir con quienes mayoritariamente confiaron en nosotros”, agregaron.

Ignacio Torres habló con La Opinión Austral sobre la votación del presupuesto 2025.

El documento impulsado por los gobernadores del PRO fue publicado tras el pedido a la Casa Rosada, para tener una reunión presencial con Guillermo Francos y Luis Caputo, y así destrabar el Presupuesto 2025. Sin embargo, el Gobierno no quiere avanzar con ese encuentro y asegura no tener intenciones de ceder a reclamos que no sean amigables con el déficit cero que busca.

Otra de las alternativas que encuentra el oficialismo es reabrir las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto y sumarlo a la convocatoria de sesiones extraordinarias del Congreso. Pero, la idea es retomar el diálogo “uno a uno” con cada mandatario, y evitar un encuentro multitudinario.

Mientras que los gobernadores buscan que el Ejecutivo salde las deudas de las cajas jubilatorias, el oficialismo busca acordar esas diferencias a través del Régimen de Extinción.