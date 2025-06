A dos semanas del cruce que mantuvo Ricardo Darín con el ministro de Economía, Luis Caputo, por sus dichos sobre los altos precios en la Argentina, el actor rompió el silencio en una entrevista para el programa “Infama” (América TV), y destacó el gesto de Lali Espósito, quien salió en su defensa cuando las críticas desde el oficialismo se multiplicaron.

Darín había sido blanco de cuestionamientos tras una aparición en la mesa de Mirtha Legrand, donde expresó su preocupación por la inflación mencionando el precio de las empanadas como ejemplo; la reacción desde sectores ligados al gobierno no se hizo esperar y, las redes sociales, se convirtieron en escenario de insultos y ataques hacia su persona, pero no estuvo solo: Lali, otra figura que también fue hostigada por el oficialismo en el pasado, salió a respaldarlo públicamente.

“Lali es divina; no esperaba menos de ella, porque es una mujer increíble, muy valiente, una gran artista y amiga”, expresó Ricardo en diálogo con Marcela Tauro. “Hizo una especie de defensa y fue un poco más allá, incluso; se lo agradezco. Forma parte del derecho que uno tiene de poder opinar”, añadió.

Durante la nota, el protagonista de “El Eternauta” también se refirió a la agresividad que circula en redes sociales. “Bien, no te hace; sobre todo, cuando, del otro lado, hay una agresión gratuita o fuera de tiempo y distancia, pero… estamos tristemente acostumbrados a ese funcionamiento”, lanzó, e, indicó: “En las redes, muchas veces te encontrás con gente que arma todo un discurso para odiar y después, por ahí, en el mano a mano, no es así. Tiene que ver con cierto anonimato”.

El protagonista de “El secreto de sus ojos” defendió su derecho a expresar su mirada sobre la realidad del país, sin intención de provocar. “Una forma de manifestación o de homenaje a la democracia es decir lo que pensás, sobre todo, si no sos hiriente ni maleducado; si te comportás como una persona normal”, sostuvo. “No soy el único que lo hace. Mucha gente opina y está bien que sea así. Estamos en democracia”, dijo.

Por último, explicó que sus dichos, sobre las empanadas, fueron sacados de contexto. “El que quiera interpretar solamente eso, es una ridiculez. Elegí un ejemplo que me causó impresión por el precio; no significa que lo compré, sino que me sorprendió. Fue llevado a donde quisieron”, destacó. Así, Darín cerró el capítulo reafirmando su postura, agradecido con quienes lo apoyaron y convencido de que callar no es una opción.

Leé más notas de La Opinión Austral