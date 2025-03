Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió este miércoles -en LU12 AM680– a la lamentable destrucción de la escultura del historiador y periodista Osvaldo Bayer a manos de las autoridades de Vialidad Nacional, decisión que consideró repudiable y realizada con “mucha pobreza intelectual“. También anticipó la decisión del Municipio de restaurar ese monumento, que estaba emplazado en la ruta nacional.

“Lo que nosotros estamos convencidos es que hubo una decisión política del Gobierno nacional aplicada por tres o cuatro personas con mucha pobreza intelectual, pensando de que esto era un ataque hacia un sector político terminado, del peronismo, la izquierda, la derecha, andá a saber lo que pudieron pensar ante esta falta de formación educativa, de historia de nuestra provincia; no es un ataque hacia un sector determinado, sino hacia una comunidad general y completa“, expresó el intendente.

En cuanto a los justificativos que dio Vialidad, afirmó que se dijo que era el paso de un pluvial y una contaminación visual con respecto a la trazabilidad, a lo que Grasso manifestó: “Todos los que conocen, saben que estaba en un lugar que es cuando estás ingresando al arco (de Güer Aike) y bajás la velocidad casi a cero, y no tenés absolutamente ningún tipo de inundaciones en ese sector, dan un justificativo realmente bizarro y berreta, como está acostumbrado a poner el Gobierno nacional”.

Traslado de Roca

Pero el intendente no dejó pasar la polémica instalada en redes sociales respecto al traslado de la escultura de Julio Argentino Roca, que se encontraba en el centro de la ciudad y que ahora está en el Paseo de la República, en la zona de la costanera. “A Roca no lo decapitamos, no lo destruimos, lo sacamos, lo pusimos en otro sector de la ciudad, reconociendo y siendo parte de nuestra historia”. En todo caso, “la irresponsabilidad, la falta de tolerancia que tienen estos muchachos es abismal. Y espero que sea también un momento de reflexión y entender nuestra comunidad lo que pasó, lo que intenta implementar esta gente que por pensar distinto se pasan por cualquier lado nuestra historia”.

Momento en el que los operarios municipales sacaban el monumento de Julio Argentino Roca.

Luego de insistir en que este tipo de conductas no se puede permitir, agregó: “Tenemos que defender lo que hemos conseguido durante mucho tiempo y aquel momento de los huelguistas, donde viene la conformación histórica de la lucha patagónica, no lo vamos a doblegar y mucho menos por dos o tres pibes que no entienden absolutamente nada de nuestra historia y que todo lo que tocaron lo destruyeron desde sus negocios hacia su cuestión profesional”. Manifestó que la destrucción del patrimonio no es solamente a los santacruceños, “se dañó la conformación de nuestra ideología, de nuestra historia, de nuestra formación, de nuestra investigación” y hasta mencionó que Bayer era conocido en todo el mundo “y ahora hay un repudio generalizado que creo que no saben qué hacer y qué justificativo dar“. “Metieron la pata, lo destruyeron, lo rompió el Estado nacional“, dijo.

Respecto a la obra propiamente dicha, Grasso afirmó que el escultor Miguel Gerónimo Villalba habló con el municipio. “Vamos a ver cómo lo podemos restituir primero, arreglar; dicen que es imposible, veremos porque es una chapa de tres centímetros, imaginate, la doblaron, la rompieron con el daño de generar que cueste más armarlo; lo vamos a volver a restituir“, aseveró. Cabe destacar que horas más tarde se conoció que Vialidad Nacional se lo iba a entregar a la provincia.

El traslado de la obra de Roca a su nuevo destino, en el Paseo de la República.

“Nosotros queremos que esta ciudad siga siendo lo que es, con su fuerte identidad, que piense como piense, pero en base al respeto que nosotros lo predicamos todo el tiempo y todos los días“, por lo que “esperemos que esta decisión, esta pobreza intelectual que tuvieron en hacer este daño irreparable para muchos, bueno, haya sido también un antes y un después de entender que estos tipos son unos descerebrados mentales; que gobiernan Argentina y no solamente te agravian y te putean por las redes sociales y en vivo, por pensar distinto y te persiguen y te quieren hasta amedrentar; hasta mandaron gente a la casa de un investigador de Conicef por pensar distinto. Bueno, esto son estos tipos”.

Ante esto, Grasso insistió: “Hay que parar la pelota, tocar donde más les duele, que es lo institucional y no votarlos para que realmente podamos recuperar el Estado de derecho de la Argentina“.

Licencias

En otro orden de cosas, Grasso fue consultado por los cambios introducidos por el Gobierno nacional que eliminó la fecha de vencimiento de las licencias de conducir. En ese sentido, afirmó: “El ANSES, preocupado por las licencias de conducir y no por nuestros jubilados; el PAMI no tiene ningún tipo de acompañamiento a nuestro centro de jubilados con los planes alimentarios; todas las políticas nacionales desaparecidas, todos los recursos extraordinarios borrados. ¿Y dónde está ese dinero?”, se preguntó.