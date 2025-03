Gracias a “Casi Ángeles”, una de las producciones más exitosas de Cris Morena, Nicolás Riera, quien le dio vida a “Tacho”, ganó una gran popularidad a nivel internacional y logró un fandom muy fuerte en diferentes puntos del mundo, como en Israel. El actor se encuentra de viaje en el país y, a través de la red social “TikTok”, se conoció un video donde se lo puede ver en un refugio antibombas y sus fanáticos enloquecieron tras reconocerlo.

Una de sus fans grabó al actor argentino en ese lugar y mostró la reacción de otras chicas al verlo. “Solo en Israel: fans conocen a su cantante favorito argentino en un refugio en Israel”, expresó una seguidora en “TikTok” junto al video del momento.

Esto dejó en claro que Riera está de vacaciones en Israel, ya que en su cuenta de Instagram subió una foto de un atardecer desde “Tel Aviv”.

Ratificaron la condena a Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardín

Recientemente, la Justicia federal de Brasil ratificó la condena de Juan Darthés en el juicio por violación presentado por Thelma Fardin, la novia de Nicolás. El actor fue sentenciado a seis años de prisión bajo régimen semiabierto. La decisión fue respaldada por la mayoría de los jueces, con cinco de los seis miembros del “Tribunal Regional Federal” votando a favor de la condena.

Esta sentencia se consolidó luego de que los abogados de Darthés presentaran un recurso para revisar la condena, lo cual fue aceptado por la Justicia brasileña. Así, la decisión tomada en junio de 2024 por el Tribunal Federal de Segunda Instancia de San Pablo quedó firmemente establecida.

En esa sentencia, se reconoció la violación ocurrida en 2009, cuando Darthés, de 45 años, agredió sexualmente a Fardin, quien, en aquel entonces, tenía apenas 16 años. El desafortunado hecho ocurrió durante una gira del programa de televisión “Patito Feo” en Nicaragua, suceso que marcó un punto de inflexión.

Qué dijo Thelma Fardín tras la ratificación de la condena

En comunicación con el diario “La Nación”, Thelma Fardín destacó la importancia de la sentencia. “Es muy emocionante que tantos jueces valoren mi palabra, mi testimonio. Nunca me importó pensar en que él fuera tras las rejas; para mí, lo importante, era que la justicia me escuche, que quedara demostrado que siempre dije la verdad. Valió la pena soportar lo agotador que fue este proceso y la violencia de algunos pequeños sectores. Valió, no sólo por mí, sino por el mensaje que significa para tantos”, dijo la actriz al medio.

“Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó y, luego de tanta lucha, reconoce los hechos; eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica; incluso, a muchos varones que se conmovieron con mi historia, hoy hay esperanzas. Hemos dado un gran paso en ese camino para que las víctimas sientan la confianza a la hora de denunciar”, agregó Fardin desde Brasil.

