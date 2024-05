Tras la salida de Nicolás Posse, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó su primera reunión con ministros y brindará una conferencia de prensa en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada.

Con el presidente Javier Milei de viaje en Estados Unidos, el ahora jefe de Gabinete se reunió con los demás funcionarios en el Salón Eva Perón. Estuvieron presentes el titular del Banco Central, Santiago Bausili, casi escoltado por el ministro de Salud, Mario Russo. Desfilaron también por la esplanada Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mario Cúneo Libarona (Defensa), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Los únicos ausentes son Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis “Toto” Caputo (Economía), este último, parte de la delegación presidencial que acompaña al mandatario en su salida internacional.

Conferencia de prensa de Francos: “Es una nueva etapa”

“Es una nueva etapa de una gestión que continúa. El ingeniero Posse ha tenido en su cargo la puesta en funcionamiento del Gobierno y hoy me toca a mí continuarla”, indicó Francos, quien agradeció a Milei por el nuevo cargo: “Espero estar a la altura”, señaló.

“No me gusta la palabra echar, hay etapas que se cumple. Hay cambio de gestiones, pero no puedo decir cuáles van a cambiar. No hay ninguna cuestión pendiente, así que no me guio por versiones”, indicó ante la pregunta sobre si otros funcionarios también dejarán su puesto.

“No puedo decir que la gestión que acabo de asumir esté supeditada a la ley Bases”, sostuvo Francos, a la vez que aclaró que la aprobación del proyecto de reformas depende “de otros espacios políticos”, ya que La Libertad Avanza (LLA) tiene la minoría parlamentaria en ambas cámaras.

“El presidente me ha pedido que me haga cargo del ministerio del Interior dentro de la jefatura de Gabinete, y con Lisandro Catalán vamos a seguir trabajando en equipo como hasta ahora”, aseguro.

Respecto a Posse, aseguró que “es una persona valiosa y puede cumplir otras funciones en el Gobierno, en el área que encontremos con él y que acordemos con él en los próximos días”.

“Había una expresión pública de un desentendimiento entre el jefe de Gabinete y el presidente que se resolvió de esta manera”, indicó Francos. Además, anticipó que por decisión de Milei, Federico Sturzenegger se incorporará al Gabinete en un ministerio “cuyo nombre se va a resolver en los próximos días, pero que va a tener que ver con todo el tema de modernización del estado y de regulación económica”.

Leé más notas de La Opinión Austral