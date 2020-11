Histórico: la futbolista trans Mara Gomez fue habilitada por la AFA para jugar en Primera

Casi un año después del inicio del fichaje oficial de Mara Gomez en Villa San Carlos, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) habilitó a la jugadora trans a jugar en Primera División.

"Hoy soy oficialmente jugadora de la máxima categoría del fútbol argentino", escribió la joven platense en su cuenta de Facebook.

La futbolista compartió la noticia junto a una foto de cuando firmó, pre-pandemia, un acuerdo con la AFA.

"Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte. Estaré cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder", escribió la villera.

Fue en la segunda semana de enero cuando el Club Atlético Villa San Carlos de Berisso presentó a la delantera como una de sus incorporaciones. Las expectativas sobre la habilitación o no por parte de la AFA creció durante semanas pero luego se declararía la pandemia paralizando todas las actividades.

En enero, en una entrevista cedida a La Opinión Austral, Gomez había expresado: "Considero que todos tenemos que tener el derecho de poder hacer lo que nos gusta, de poder hacer lo que nos hace bien física y mentalmente. Todos tenemos que poder ser libres de hacerlo".

"Creo que (el fútbol) está en un momento medio, hay cosas que se están conquistando, otras que cuestan un montón y otras que quizás no se puedan conquistar. La sociedad está evolucionando cada vez más y se está liberando", había señalado cuando recién comenzaba el sueño de convertirse en una futbolista federada.

La semana pasada, Villa San Carlos se midió en un amistoso con Racing. FOTO: VILLA SAN CARLOS

Finalmente, 10 meses después, Gomez es oficialmente la primera mujer trans en ser futbolista federada en Argentina.

"Gracias a toda la gente que desde el primer momento me acompañó y apoyó, y creyó en mí. Gracias totales a Juan Cruz Vitale (DT) y a Villa San Carlos por haberme dado la oportunidad. Gracias a mi representante Lorena Berdula que dedicó tanto su tiempo para acompañarme en el proceso y por enseñarme mucho. Y gracias a mi familia que siempre me abrazó y me dio fuerzas", cerró su posteo.

Este sábado, comenzó el Torneo de Transición de Fútbol Femenino y Villa San Carlos se midió con Racing con derrota 3-0. La 2da Fecha está prevista para el 6 de diciembre en el estadio Genacio Sálice, contra Lanús, donde podría ser debut de Mara Gomez.