Joaquín Sabina confirmó su retiro de los escenarios con su última gira, “Hola y Adiós”. En Argentina, ofrecerá dos memorables recitales en el Arena de Buenos Aires los días 24 y 26 de marzo de 2025. Tras haber cautivado a más de 700,000 personas en casi 60 conciertos por una docena de países, el cantautor de 75 años cierra un ciclo.

Hace tan solo unos días, el español reveló en redes sociales su decisión de retirarse: “Ya sé que en la última gira alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última grande. He cambiado de opinión, porque lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América y España con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última de despedida”.

La gira comenzará en febrero de 2025 en América y, a lo largo de 11 semanas, visitará México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.

Después de una breve pausa, continuará por España y Europa, concluyendo en noviembre. Las fechas, ciudades y la venta de entradas se anunciarán en julio para América y en septiembre para España.

Joaquín Sabina en Argentina: dónde conseguir la entradas

La venta de entradas para los recitales de Joaquín Sabina en Buenos Aires comenzó este miércoles 17 de julio de 2024 a través del sitio web oficial del Movistar Arena (www.movistararena.com.ar).

La preventa inició hoy a las 10 de la mañana, y está disponible exclusivamente para clientes del Banco Galicia. La venta general se abrirá el jueves 18 de julio a las 10 horas, o tras agotar la promoción con Galicia.

Cuánto salen las entradas para ver a Joaquín Sabina

Los usuarios podrán elegir entre varias ubicaciones del auditorio, con precios que varían entre $65,000 y $180,000, más los cargos por servicio.

Con casi 60 años de trayectoria, Joaquín Sabina pasó por los escenarios más legendarios del mundo: el Royal Albert Hall de Londres, el Luna Park y la Bombonera de Buenos Aires, el Olympia de París, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Auditorio Nacional y el Zócalo de Ciudad de México, el Madison Square Garden de Nueva York y el WiZink Center de Madrid.

Algunos de estos lugares volverán a sentir, por última vez, el toque ligero del Flaco y la potencia de sus canciones en el próximo y definitivo “Hola y Adiós“.

