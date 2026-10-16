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Fernando Confessore sorprendió, tiempo atrás, a sus seguidores al compartir un recuerdo personal que dejó en segundo plano su habitual tarea frente al pronóstico del tiempo; el meteorólogo de TN y El Trece publicó, en Instagram, una foto de junio de 1992, cuando recibió el título de técnico en Meteorología y, reveló. quién lo acompañó en ese camino.

La conmovedora historia de amor de Fernando Confessore junto a Paula Franco.

La imagen, que lo muestra en una etapa muy distinta a la actual, estuvo acompañada por una reflexión sobre los esfuerzos que implicó alcanzar esa meta. “Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificio, pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado”, escribió el periodista.

El reconocimiento a Paula Franco

Confessore identificó a esa persona como Paula Franco, su pareja desde hace alrededor de cuatro décadas; en su publicación, puso en valor el respaldo que recibió durante la formación y en su desarrollo profesional; también, dejó en claro que, para él, el logro académico no puede entenderse sin la compañía y el aliento de su esposa.

“Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, quien creyó en mí cuando, incluso, yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba”, manifestó; el mensaje puso el foco en el papel de Franco en momentos de incertidumbre y en las decisiones que moldearon su carrera.

El meteorólogo, incluso, planteó que el diploma también representa a su compañera, por el apoyo que le brindó durante ese período; para cerrar, sostuvo: “Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”. La dedicatoria generó respuestas afectuosas de seguidores y colegas.

Una broma sobre el secreto de la pareja

La publicación llegó días después de que el conductor compartiera al aire una anécdota sobre su relación. Durante una charla con Roxy Vázquez en TN, ella le preguntó cuál era la fórmula para sostener una pareja durante 40 años. Fernando Confessore contestó entre risas: “Llegar tarde a casa e irme temprano”.

Murió Fernando Confessore, el periodista y meteorólogo de TN de 58 años

Fernando Confessore, histórico meteorólogo y periodista de Todo Noticias (TN), murió, este viernes 16 de octubre, a los 58 años, luego de sufrir una descompensación repentina en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Versalles; la noticia fue comunicada durante la mañana por su compañero Mario Massaccesi, quien lo despidió al aire y destacó tanto su trayectoria profesional como su vida familiar.

Confessore era una de las caras reconocidas de la señal por sus intervenciones para informar sobre el pronóstico del tiempo y las alertas meteorológicas; se había incorporado al equipo de meteorología de Artear en diciembre de 1995 y, desde entonces, desarrolló una extensa carrera vinculada a la información del clima en televisión.

Al anunciar su fallecimiento, Massaccesi expresó la sorpresa que provocó la noticia entre sus compañeros. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, señaló, durante la emisión.

El conductor, también, describió el impacto de la pérdida en el equipo periodístico. “Todos estamos en estado de shock. No podemos creer”, manifestó, al referirse a la repercusión que tuvo la noticia entre quienes compartieron años de trabajo con el meteorólogo.

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