Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro y nuevos competidores. En una de las emisiones, el jugador Emmanuel Vich conversó con sus “hermanitos” y contó acerca su pasión por la música pop, se refirió a su sexualidad y a la dura relación que tiene con su papas.

El fuerte testimonio de Emmanuel de Gran Hermano sobre la relación con sus padres

Primero, Emmanuel reveló que está casado.“Me casé hace 11 años con Nico por Civil y no por iglesia, porque no se puede. Ya me casé, ya está. Después, cuando salgamos todos vamos a celebrar. No hice ningún festejo, ya que no tenía un peso. Hice una comida en Ramos Mejía, me junté con amigos”.

Ante esto, dio detalles sobre su vida familiar: “Me echaron a los 12 años de mi casa por ser gay. Tengo cuatro hermanas lesbianas, también. Somos toda una familia LGTB. Viví en la calle y trabajé mucho hasta que conocí a Nico a los 19″.

En ese sentido, el peluquero reveló más información: “Viví acá dos años con él. Después, nos fuimos al sur porque no nos alcanzaba la guita y como él es militar de la Fuerza Aérea, le ofrecieron irse y fuimos. Estudió en la escuela militar de Córdoba. Estuvimos en Comodoro. Puse mi peluquería. Salimos adelante”.

A pesar de los fuertes momentos que atravesó en la adolescencia, Vich se destaca por su carisma y buen humor.

En su presentación, aseguró: “A mí me parece lindo todo el mundo. Vos me pareces lindo, ella me parece linda. Todos me parecen lindos… Trabajo en mi peluquería, soy colorista, pero, realmente, lo que me gusta hacer es cantar y bailar pop. Yo soy pop puro. Voy de frente y no tolero la mentira. Creo que voy a ganar Gran Hermano, me tengo fe”.

El incómodo momento que vivió Santiago del Moro con Rosina de Gran Hermano

La primera gala de expulsión ya se llevó a cabo y, minutos previos a que el conductor anunciara al competidor que debía abandonar el reality, la participante Rosina Beltrán le hizo un comentario que lo descolocó.

En el momento que Santiago se metió a la casa para conversar con los jugadores, le consultó a cada uno “cómo se sentían”. Una vez que llegó el momento de Rosina, ella dijo: “Bien, acá ando”. Sin embargo, antes de que Del Moro diga algo más, la joven lanzó una inesperada frase.

“Estás hermoso, Santi“, aseguró.

Estas palabras incomodaron al conductor e hicieron que se tape la cara. Luego, le agradeció y destacó: “Yo no estoy en competencia, ni dentro de la casa. Hay una larga lista ahí. Me imagino los enamorados que debes tener. Andas enamorando por el mundo, Ro”.

Estos dichos hacen referencia a que, en la última semana, se la vio a Beltrán muy cerca de Alan Simone y Joel Ojeda, aunque no llegó a concretar nada romántico con ninguno de los dos.

Primera gala de expulsión en Gran Hermano: ¿Cómo fueron los resultados?

En esta ocasión, se encontraban nominados: Zoe Bogach, Williams López y Juliana “furia” Scaglione, Hernán Ontivero. En el momento que Del Moro dio los resultados, reveló que Zoe y Williams fueron salvados. Por otro lado, terminó quedando un mano a mano entre Furia y Hernán. Finalmente, él último jugador mencionado terminó abandonando la casa más famosa del país.

Bogach obtuvo el 10,6% de los votos.

Luego, Santiago confirmó que López sacó el 6,76%.

Por último, quedaron Juliana y Hernán. Ella tuvo el 47, 4% y él sacó un total de 56,6%.

En conclusión, Ontivero fue expulsado de la competencia.

Leé más notas de La Opinión Austral