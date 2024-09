En diálogo con “Intrusos” (América TV), programa conducido por Flor de la V, Reneé Cormillot, la hija de del médico Alberto Cormillot, reveló la interna familiar y arremetió contra la esposa de su padre, Estefanía Pasquini.

Los picantes dichos de Reneé Cormillot en contra de Estefanía Pasquini

Reneé, expresó: “Yo dejé de tener trato cuando pasó lo de las internaciones de mi papá; cuando fue su primera internación, me enteré por los medios. Me llegó un mensaje de un productor de tv preguntándome qué le pasó y yo no sabía nada”.

En este marco, indicó: “Me molestó que ella estuvo varias horas hablando con los medios y dando la información y, nosotros, no sabíamos”.

Luego, con respecto a la herencia, dijo: “Es una obsesión el tema de la plata, porque nosotros, los Cormillot, hace muchísimos años tenemos economías separadas”, y, aseguró: “Cada uno tiene lo suyo”.

“Lo de mi papá, obviamente, corresponde a Estefanía y a Emilio; lo mío, como yo no tengo familia, elegí que corresponda a mis sobrinas y, lo de mi hermano, le toca a sus hijas”.

Acto seguido, la hija de Alberto Cormillot acusó a Pasquini de estar obsesionada con el tema económico. “No sé por qué saca el tema, lo está matando a mi papá en vida hablando de una herencia… yo, ni pienso que él se va a morir y ella vive hablando de herencia; la escuché varias veces y me aterra que hable así, ¿qué está esperando? ¿que papi se muera?”, lanzó, indignada.

“Mamá era la que unía la familia: nos juntábamos a comer varias veces por semana; después de que falleció, eso, un poco, se fue perdiendo”, recordó Reneé acerca de su madre.

Asimismo, se refirió a la trayectoria de su progenitor, y, señaló: “Mi viejo labura en la tele hace más de 60 años. La familia que siempre estuvo presente son mi papá y mi hermano como médicos, como comunicadores sociales; desde mi lado, lo mismo, pero por los animales. Después, siempre fuimos una familia reservada y tranquila”.

