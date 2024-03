Se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe) y terminó quedando un mano a mano entre Catalina Gorostidi y Sabrina Cortez. Con el 60,5% de los votos negativos, la última participante mencionada tuvo que abandonar la casa. Esta noticia fue muy agradable para Juliana “Furia” Scaglione, quien no dudó en festejar y lanzar unos polémicos dichos en contra de su compañera.

Los escandalosos comentarios que hizo Furia de Gran Hermano sobre Sabrina

Cuando el conductor, Santiago del Moro, expresó que “Sabrina quedaba eliminada del reality“, Furia, muy feliz, se paró del sillón y manifestó: “¡Gracias, gente! Gracias, cariño”. Acto seguido, abrazó a Catalina y caminó hasta la habitación. Durante ese trayecto, una compañera le gritó: “Sé más respetuosa”.

A raíz de ese comentario, una vez que ingresó al cuarto, le habló a la cámara y dijo: “¿Que tengo que ser respetuosa? Me dijeron de todo y me la vengo bancando como una campeona”.

Por último, le volvió a agradecer a los televidentes e hizo una fuerte confesión. “Gracias, gente. Gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de puta, mala persona… Gracias, loco ¡Es increíble lo que son! Gracias, gracias, gracias. Es lo único que me sale”.

La repercusión que tuvo en redes la explosiva reacción de Furia

Con el pasar de los días, Scaglione se fue ganado el amor del público. Por lo tanto, los usuarios en la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, estuvieron de acuerdo a cómo manejó la situación y no dudaron en apoyarla.

