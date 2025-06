Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras Cristina Fernández de Kirchner continúa cumpliendo con la prisión domiciliaria, el peronismo debate puertas adentro la estrategia electoral que desarrollarán para las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

El escenario actual impone al Peronismo avanzar en las definiciones de los candidatos que les permita recuperar terreno en las urnas y la figura de Máximo Kirchner comenzó a tomar relevancia luego que la expresidenta de la Nación quedara inhabilitada para competir en aquellas elecciones. El próximo 9 de julio vence el plazo para la presentación de alianzas. Luego, habrá 10 días más para la oficialización de las listas.

Julio De Vido confió que la discusión en el peronismo de cara a las elecciones se “va a ordenar”.

El exministro de Planificación Federal Julio de Vido –absuelto en la causa Vialidad, misma que llevó a prisión a Cristina- dijo en una reciente entrevista con AM750 que “la candidatura de Máximo Kirchner en la Tercera Sección me parece inevitable”, “es sano que salga, hable y se manifieste. Me parece bueno para su futuro político. Creo que llegó su hora de protagonizar. Me parece que tiene un discurso interesante, bueno”.

“La lapicera es uno de los estigmas del peronismo en esta etapa, ha significado y explica mucho de las derrotas. Es un tema que hay que superar. Hay que darle al peronismo una posibilidad de democratizar definitivamente la constitución de las listas, más allá de la potencia del gobernador o de Máximo Kirchner para intentar tener representantes”, evaluó más adelante sobre el armado político.

Asimismo, precisó que “la consecuencia peor del gobierno de Alberto Fernández es Milei y su gobierno, el que no puede analizar eso está en problemas”.

Diálogos

En esta línea, precisó que sigue en contacto con Máximo pero no con la exmandataria con quien no habla desde 2017. “La relación con Cristina se cortó por situaciones personales, cosas que sucedieron en el momento que fui detenido, y quedó así. No hay voluntad de retomar el diálogo”, consideró. Además, la evaluó como “una gran dirigente”. “La marcha me pareció muy importante. Revalida su liderazgo”, sostuvo.

En este escenario de definiciones, el ministro en la presidencia de Néstor Kirchner se refirió a la interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “No me parece bueno que el gobernador no tenga espacio. Tengo en la historia diferencias con Axel cuando estuvimos en el gobierno, pero da para el análisis histórico que el político actual”, puntualizó.

El exministro señaló que no dialoga con Cristina desde el 2017 por “cuestiones personales”.

Pidió ser amplio a la hora de tomar las decisiones electorales y que el actual gobernador de Buenos Aires tenga su espacio: “Si no nos sentimos parte de cómo se arman las listas, después los compañeros no la militan. Por eso, me parece interesante Máximo en la calle, o viendo al gobernador defendiendo su posición”, remarcó.

“Creo que se va a reordenar la discusión. Esperemos que la presencia que se manifestó en la plaza tenga un reflejo electoral en los resultados de septiembre y octubre. Eso va a ser posible si en el armado de listas se percibe universalidad, y todo el colectivo se sienta integrado y motivado para ir a votar, que es uno de los problemas gravísimos que estamos teniendo”, concluyó.

“Debo presentar un listado y esperar autorización para recibir visitas”: la crítica de Cristina Kirchner.

Qué dijo Máximo Kirchner

El dirigente dijo en una reciente entrevista en “Radio Con Vos”: “No me resultaría simpático ser candidato por la proscripción de Cristina”, aunque “siempre estaré a disposición de la organización política que represento”.

“Lo más tranquilizador fue ver que hay un reflejo en la sociedad de poner límites. Eso también puede pasar con otros temas. El peronismo tiene que tomar nota de la solidaridad de los demás sectores, para cuando le toque a otros”, señaló sobre la marcha en apoyo.

