Leda Bergonzi, reconocida como la “sanadora de Rosario”, se ha convertido en una de las figuras espirituales más convocantes de la Argentina, ha sabido despertar tanto devoción como curiosidad en su trayectoria.

Aunque algunos medios han descrito sus presentaciones como “shows”, ella fue clara al rechazar esa descripción: “No, por supuesto que no es un show. Que no se malentienda. Lo que hacemos es una presentación espiritual. El objetivo es llevar la palabra de Dios y ayudar a las personas a encontrarse con él”, expresó en diálogo con Chiche Gelblung en Crónica.

Leda ha pasado por momentos difíciles, incluyendo su pausa en Rosario, donde enfrentó varias controversias. Sin embargo, mantiene su fe firme: “Hubo muchos líos en Rosario, pero son cosas que pasan. Tuvimos un parate, pero seguimos adelante, seguimos trabajando en otros lugares“, comentó con tranquilidad.

Mientras hablaba de su misión, Leda remarcó que su trabajo no tiene que ver con ella, sino con Dios. “Lo importante es que encuentren a Dios, no a mí”, subrayó. Para ella, su papel es ser una mensajera de la fe, pero no una fuente de milagros: “Siempre digo lo mismo, no busquen en mí lo que Dios les puede dar. Yo no soy capaz de brindarles nada. Todo lo que hago es tratar de que encuentren a Dios por medio mío”.

Leda brindó un show en Buenos Aires, en “La Gran Dulce“, que fue una nueva oportunidad para seguir con esa misión de fe. Aunque no tenía claro cuánta gente iba a asistir, Leda se mostró emocionada por la convocatoria: “Vamos a cantar, vamos a alabar y a llevar la palabra de Cristo. Siempre Cristo en el centro. Esa es la idea, seguir llevando el Evangelio. Hoy nos toca acá, pero podría ser en cualquier otro lugar de Argentina“.

¿Encuentro con el Papa Francisco?

Además, Leda confirmó que próximamente podría tener un encuentro muy especial con el Papa Francisco en el Vaticano: “Sí, tenemos todo listo. Estamos esperando que Su Santidad nos diga cuándo nos va a recibir, y ahí vamos a estar sin ningún problema“. La posibilidad de ser recibida por el Papa Francisco no parece afectarle con presiones, sino más bien una oportunidad de continuar su misión de vida.

Consultada sobre cómo ha impactado la situación actual en la gente que la sigue, Leda reflexionó: “Me parece que la gente se está acercando más, pero no tanto a mí, sino a Dios, que es lo que realmente importa. Hoy me toca estar de este lado, pero creo que la gente viene con fe, y Dios es quien traspasa los corazones”. Recordó que en eventos recientes, como la peregrinación a Luján y las festividades en honor a San Expedito y la Virgen de San Nicolás, las multitudes demostraron que la fe sigue viva en el país.

Incluso, ante la pregunta de si algún día será reconocida como “santa”, Leda respondió con humildad: “No, no creo, para nada. Soy una simple discípula de Dios, estoy acá hasta cuando él quiera, pero nada más que eso. No me siento más que nadie, simplemente hago lo que puedo”.

Cuando se le preguntó sobre los pedidos que recibe, Leda fue muy clara: “La gente pide de todo: salud, trabajo, bienestar. Lo que más me piden es salud, pero también hay quien pide por trabajo o situaciones difíciles. Lo importante es que busquen a Dios, porque yo no les puedo dar lo que necesitan. Solo Dios puede hacerlo”.

Leda también habló de su relación con Dios y cómo ha sido su camino espiritual. Según cuenta, ha sido un proceso de búsqueda profunda y personal: “Mis mejores momentos con Dios han sido en la oración, en la intimidad de mi habitación. Ahí, cuando cerré la puerta y me arrodillé, fue cuando realmente lo encontré. Le dije a Dios que no podía con algunas cosas, y él me escuchó“, relató con emoción.

Para Leda, esa búsqueda es lo que define su vida, y aconseja a todos hacer lo mismo: “Como dice la Biblia: ‘Cierra la puerta y entra en los secretos de tu habitación, y ahí estaré’. Creo que ahí es donde todos podemos encontrar a Dios. No hay un camino especial o diferente, solo la fe y la oración personal”.

A pesar de que muchos la ven como alguien especial, Leda se muestra modesta: “Yo tengo los mismos problemas que cualquier persona. Lo que me diferencia es que siempre tuve mucha hambre de Dios, lo busqué incansablemente, lo encontré y sigo caminando con él”. Rechazó la idea de que su cercanía con Dios la hace diferente o superior a otros: “No soy diferente a nadie, solo trato de seguir su palabra y transmitir su amor“.

En medio de la charla, algunos de sus seguidores comenzaron a pedirle que cante, algo que para ella es parte de su forma de acercarse a Dios: “Bueno, la gente quiere oírme, y por qué no. Siempre trato de llevar el mensaje de la fe también a través de la música. Es otra manera de alabar a Dios y tocar los corazones”.

Leda concluyó la entrevista con un mensaje a todos los argentinos: “No busquen milagros en mí, busquen a Dios. Él es quien puede cambiar sus vidas. Si lo encuentran a él, habrán encontrado el tesoro más grande para vivir en este mundo que, como dice María, es un valle de lágrimas. Pero con Dios, podemos avanzar”.

Antes de despedirse, y ya preparándose para comenzar su presentación, Leda reiteró su llamado a la fe: “Sigan buscando a Dios, no a mí. Yo solo soy una vocera del Evangelio. Mi trabajo es ayudar a que las personas se acerquen a él, y que encuentren en su amor la fuerza para vivir”.

