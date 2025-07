Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan se realizará ante el Tribunal Federal de Río Gallegos, una decisión que ha generado “sentimientos encontrados” en los familiares de las víctimas.

Luis Tagliapietra, abogado y padre de Alejandro, uno de los 44 marinos fallecidos, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos y expresó su disconformidad con la sede del proceso y la falta de avances en la averiguación de la verdad.

En sus declaraciones recordó que fue uno de los familiares que había solicitado que el juicio se realice en Buenos Aires por “cuestiones de operatividad” y manifestó su preocupación por la distancia, además que el “aeropuerto de Río gallegos estará cerrado”.

“Estamos hablando de un juicio que, además se dividió, ya cuenta con más de 200 testigos“, explicó.

Ante la expectativa de que el proceso dure “por lo menos un par de años”, y considerando que abogados y muchos familiares residen en Buenos Aires, llevar adelante el juicio en Río Gallegos “resulta complejo”. Aunque el fiscal acompañó su pedido, el tribunal oral decidió mantener la sede en Río Gallegos.

Luis Tagliapietra manifestó su descontento por la actuación de la Justicia.

Falta de pericias y “teorías” sin base científica

La principal preocupación es la “averiguación de la verdad de lo que pasó“, algo que a su criterio aún está “lejos de tener una respuesta”.

Cuestionó duramente a la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez por “desoír” los pedidos de realización de pericias clave, incluso bajo una orden de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia desde noviembre de 2020.

“Entiendo que es una prueba científica fundamental para poder dilucidar la verdad que es lo que a nosotros nos interesa”, enfatizó.

El abogado lamentó que, a casi ocho años de la desaparición y con el juicio programado recién para el año que viene, aún solo existan “teorías” sobre lo ocurrido. “Ningún juez puede condenar a nadie por una teoría”, sentenció, resaltando la importancia de la prueba científica para determinar con certeza las causas del hundimiento.

Investigación incompleta

El juicio actual solo busca determinar la responsabilidad de cuatro imputados por “estrago culposo seguido de muerte” (sin intención), un encuadre que no satisface a los familiares.

“No nos alcanza con que se condene a estas cuatro personas. Ni nos interesa que vayan presos, mucho menos. Queremos saber, queremos honrar a nuestros hijos con la verdad de lo que ocurrió y porque la verdad es lo único que puede hacer que esto no vuelva a pasar”, manifestó con firmeza.

Así, reiteró que desde el primer momento de la desaparición, la sensación de los familiares es que el Estado, en sus tres poderes, buscaba “servirnos en bandeja de plata un puñado de responsables” para “satisfacer una idea equivocada de justicia”.

Destacó que, si bien los cuatro imputados en este juicio tienen “algunas responsabilidades”, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado investigar otras responsabilidades, incluyendo las del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, e incluso el expresidente de la Nación Mauricio Macri, en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, “esas responsabilidades no se han investigado”.

Así, el abogado lamentó la “tibia” y “mentirosa” actitud de acercamiento del gobierno de Macri, que buscaba presentar lo ocurrido como un mero accidente y no trabajó para llegar a la verdad de lo sucedido.

Calificó de “miserable” a Aguad por haber atribuido la responsabilidad de lo ocurrido a los propios tripulantes. Además, recordó la grave denuncia, ratificada por la Cámara de Casación, de que los teléfonos de los familiares fueron pinchados y sus actividades, seguidas durante el primer año de la tragedia.

La lucha de los familiares, resumió Tagliapietra, es por una verdad completa y científica que no solo haga justicia a los 44 héroes del ARA San Juan, sino que también garantice que una tragedia de tal magnitud “no vuelva a pasar”.