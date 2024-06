Elian Ángel Valenzuela​, conocido artísticamente como “L-Gante”, estuvo de invitado en “A la tarde” (América TV), el cual es conducido por Luis Ventura; el periodista, lo presentó y, luego, enojado, se retiró del piso ya que no lo quiso entrevistar, situación que generó mucha tensión entre los presentes.

La picante reacción de Luis Ventura con L-Gante

Una vez que comenzó el programa, Luis saludó al cantante y se fue del aire. “Hola, Elian, bienvenido. Tal como habíamos prometido, L-Gante está en nuestro estudio. Lo dejo en compañía de los periodistas”, expresó Ventura y se fue a sentar.

Al instante, Diego Esteves le dijo a Valenzuela: “Fue educado. Hay que contarlo, hubo cierta tensión fuera del aire porque Ventura no te saludó”.

A raíz de los dichos del cronista, L-Gante le respondió: “Uno capaz puede entender cuando te miran, te hablan… pero, desde que llegué, él no me habló ni me miró, así que… no entiendo”; tras su contestación, se escucho que le dijeron: “Ventura te estuvo bancando cuando estuviste preso”.“Ese cuento ya me lo sé. En un momento, encontró un motivo para ofenderse conmigo, que fue el día del cumpleaños de mi hija”, aseguró el invitado.

En esta línea, lanzó: “Quizás, tuve que cancelar a último momento porque las emociones fueron más fuertes que yo, ya que no disfrutaba de mi hija hacía mucho tiempo”.

Luis, fuera del aire, escuchó todo y no dudó en intervenir. “¡Perdón! Tenemos una estrella. No quiero que la nota pase por mí; en estas condiciones, no. Él, tiene mucho de qué hablar y no quiero que me mencionen. Lo que me pasó a mí, lo sé yo. Hagan el programa que tienen que hacer, que siempre es el mejor”, manifestó, furioso, mientras se retiraba.

“Antes de dejar de hablar de Ventura, hay que decirle a él que, también, es la estrella. Yo pensaba que me iba a entrevistar”, cerró Ángel, dejando en claro que no tiene ningún problema con el presentador.

L-Gante dio detalles sobre su relación con Wanda Nara

Durante el programa, el cantante habló acerca del nuevo tema que lanzó la empresaria y reveló cuándo fue la última vez que hablaron.

Wanda, sacó su canción denominada “Amor verdadero”, en la cual, en el videoclip, aparece su esposo, Mauro Icardi. “El tema se llama así y será su amor verdadero”, comentó el artista.

Y, siguió:”Lo nuestro, fue una actuación para el videoclip. Obvio, tenemos un vínculo bastante bueno. A mí me importa mantenerte con esa intriga, sobre si pasó algo más. Imagínense lo que quieran, pero no llegamos ni a un beso”.

Después de oírlo, Cora Debarbieri indagó: “¿Hace cuánto que no hablas con Wanda?”, y Valenzuela, confesó: “Un día. Hablamos de cosas que hablas con una persona no la ves hace rato… Mantener un vínculo ahí, tranquilo”.

