Emilia Mernes, es una de las artistas argentinas más exitosas del momento y, tras vender 10 shows en el Movistar Arena y ganar el Premio Gardel 2024 a “Mejor Álbum Pop Urbano”, su ex, el cantante Fer Vázquez, habló con “Mshow” (Ciudad Magazine), donde opinó sobre el presente artístico de la cantante y reveló si se podrían a llegar a juntar para arreglar las cosas.

Los dichos de Fer Vázquez sobre su ex, Emilia Mernes

Primero, Vázquez hizo hincapié en el tema que le habría dedicado Mernes. “Nunca me sentí identificado con esa canción que, supuestamente, me dedicó, en la que ella dice que yo le decía que “sin mí no iba a lograr nada”, y que “sin mí no podía”… yo, realmente, le dije lo contrario; siempre confié en ella”, aseguró.

En esta línea, continuó: “Son interpretaciones de lo que sintió cada uno y, capaz, ella se sintió así, pero yo lo viví muy diferente. Sentí que la ayudé un montón y la apoyé mucho, como ella me ayudó a mí y, después, voló sola”.

“¿Pudiste hablarlo con ella, decírselo?”, indagó el cronista.“No, pero me encantaría. Creo, que en un futuro, se va a poder lograr”, dijo, haciendo referencia a si podrían llegar a arreglar las cosas.

“Si ella está dispuesta… A vos, se te nota que sí”, le comentó el entrevistador, y el músico, manifestó: “Sí, yo quiero que esté todo bien”.

¿Cuál es la canción que Emilia Mernes le habría dedicado a Fer Vázquez y qué dice la letra?

En “Socios del espectáculo” (El Trece), el cual es conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la locutora Paula Varela, había dicho: “Ellos, fueron novios y, ahora, hay un quilombo porque Emilia sacó el tema “La Balada”, que muchos interpretan que es para Fer. Se la está mandando a guardar, porque ahí dice que “siempre le decía que no iba a poder sola”, que “necesitaba de él para brillar” y un par de cosas más.

Letra de “La balada” de Emilia Mernes

No, no tuve respuesta a tu explicación

Me dijiste, “Emi, esto es lo que soy”

Y así mismo el amor se despidió

Con rencor

Antes de perder la calma

Las batalla’ recordé

Con el alma intoxicada

Me hice fuerte y me alejé

Aunque me cambió el camino

Tus palabras recordé

En mí siempre vivirán

Para nunca más caer

“¿Quién te hará feliz?

No podrás sin mí”

Me decías, pero ahora mírame aquí

“¿Quién te va a querer?

Tú vas a perder”

Me decías, pero ahora mírame aquí

Casi, casi te creí

¿Cuánta’ vece’ me mentiste

Viéndome a la cara?

Prometiste las altura’

No me diste nada

Me metiste en la cabeza

Que yo no era suficiente

To’ pa’ alimentar al ego

Que a ti te entretiene

¿Quién te dijo que era’ dueño de to’a la razón?

Hace lo que hace sin remedio

Y da dolor (da dolor)

Creo que tú no te imaginas

Las vueltas que da la vida

¿Perdón para qué?

Si ya lo rompiste

Yo era real

Y tarde lo viste

Lamento tu dolor

La mala no fui yo

¿Perdón para qué?

Si ya lo rompiste

Yo soy real

Y nunca lo viste

Lamento tu dolor

La mala no fui yo

“¿Quién te hará feliz?

No podrás sin mí”

Me decías, pero ahora mírame aquí

“¿Quién te va a querer?

Tú vas a perder”

Me decías, pero ahora mírame aquí

Casi, casi te creí

Leé más notas de La Opinión Austral