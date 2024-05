Finalmente, llegó el día y Santiago del Moro, el conductor de Gran Hermano (Telefe), ingresó a la casa para hacerle unos picantes anuncios a los competidores. Por otro lado, minutos antes de su entrada, el dueño de la vivienda le informó al líder de la semana, Bautista Mescia, que quedó sancionado ya que incumplió el reglamento.

¿Cuál fue la sanción que recibió Bautista Mescia de Gran Hermano?

Hay que destacar, que la persona que gana el liderazgo tiene el beneficio de sacar a alguien de la placa y puede nominar a otro de sus compañeros, pero, esa decisión, no se puede hablar con nadie; de ser así, GH te sanciona.

El participante, no pudo aguantar y comentó lo que iba a hacer; en consecuencia, recibió un duro comunicado. “Además de los beneficios que otorga el liderazgo, ser líder implica una responsabilidad, la cual debe ser honrada con conductas transparentes y virtuosas”, comenzó diciendo GH.

Y, continuó: “Te escuché, a viva voz, decir a quién bajar y a quién subir de placa. Siento profunda desilusión de esta conducta; esto, me obliga a tomar medidas y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro y no recibirás el premio de liderazgo, que estaba estipulado para vos”.

Por último, cerró: “A partir de este momento, dejas de ser el líder de la semana”.

¿Cómo fue la entrada de Santiago del Moro a Gran Hermano?

Santiago, ingresó a la casa con el juego “Congelados”; mientras todos estaban quietos, él pasó por al lado de los competidores hasta llegar al sum, donde los esperó para comer y darles dos anuncios.

En primer lugar, las emociones estuvieron al flor de piel, ya que Del Moro le entregó, a cada uno, un sobre con una foto de sus familiares.

Por otro lado, les anunció que “el lunes 6 de mayo van a poder jugar por un auto 0 km”, y, además, aclaró que “la persona que lo gane puede elegir quedárselo o pedir el dinero”.

¿Quiénes son los nominados en Gran Hermano?

Después de que los competidores ingresaron al confesionario para emitir sus votos, la placa quedo compuesta por: Nicolás Grosman, Martín Ku, Federico “Manzana” Farías, Mauro D’Alessio, Florencia Regidor y Darío Martínez Corti.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

