Este sábado, Luis Ventura contó en su programa “Secretos verdaderos” (América TV), que tenía pactada una nota con Fátima Florez y, a último momento, le canceló, situación que generó indignación en el periodista. Por otro lado, el domingo por la noche, se realizaron los premios “Martín Fierro de Radio 2024” y Flor de la V le consultó a la actriz qué había pasado con Ventura; tras esta consulta, la artista lanzó unos picantes dichos.

Las acusaciones de Luis Ventura hacia Fátima Florez

Luis, enojado, expresó: “Suspendió todo. Llegué al Luna Park, cerca de las 18, empiezo a llamar y no me puedo comunicar”; ante esto, reveló: “Me manda un mensajito, ‘espérame 15 minutos que yo te llamo'”.

En medio del relato, el periodista aclaró que el representante de Florez, Guillermo Marín, no tuvo nada que ver en el asunto. “No me cabe la menor duda de que esto no pasa por la decisión de Marín. Creo, que puso la mejor disposición, me llamó y es evidente que algo le pasó a Fátima”, manifestó.

“Pasaron los 15 minutos, pasó más tiempo, más tiempo, más tiempo… Entonces, como no llamaba, llamé yo y, ahí, me dice “¿cómo venís?” Bueno… vénite 19.45 y te doy un mano a mano”, siguió explicando.

“Ahí, buscaron un coche y me fui hasta allá. Me terminé de cambiar, me maquillé, me fui y 19.45 estaba en la puerta bajé y, cuando iba a entrar, recibí el mensaje diciendo que “me pedía disculpas”, agregó.

La panelista Cora Debarbieri, al escuchar a Ventura, opinó: “Si va Nelson Castro, es obvio que le va preguntar sobre política”, dijo, haciendo a que a él no le canceló, y, continuó: “Es una falta de respeto que te suspendan una entrevista a último momento”.

Los dichos de Fátima Florez sobre las acusaciones de Luis Ventura

“Yo me enteré después cuando terminé la obra que estábamos todos festejando. Me enteré que había pasado algo por redes, obviamente me puse muy mal y pregunté qué había pasado”, explicó Fátima en su paso por la alfombra roja de la ceremonia.

Además, aseguró que tuvo una charla con el periodista para calmar las aguas y expresó: “Soy híper profesional, más allá de amistad, lo que lo quiero y lo admiro, me quedé muy preocupada así que hablé con él, se solucionó todo y fue un malentendido”.

Por último, confesó que de todas formas les queda una charla pendiente y recordó con mucho cariño sus comienzos en la radio con Luis Ventura en el año 2005.

Los ganadores a los Martín Fierro a la Radio 2024

Programa periodístico matutino diario AM

Lanata sin filtro (Mitre)

Programa periodístico matutino diario FM

Nadie nos para (Rock & Pop)

Programa periodístico vespertino diario AM

Crónica de una tarde anunciada (Rivadavia)

Programa periodístico diario vespertino FM

Pasaron cosas (Con Vos)

Programa nocturno diario AM y FM

Blackie Nights (Blackie)

Programa semanal AM y FM

Domingo 910 (La red)

Programa deportivo

Super Mitre Deportivo (Mitre)

Programa musical

Eternamente Beatles (Del Plata)

Programa cultural/educativo 2022

Libros que muerden (AM1110)

Programa cultural/educativo 2023 (DOS GANADORES)

Historias del Colón (CNN Radio)

El ojo del arte (Metro)

Programa de interés general AM

Bravo continental (Continental)

Programa de interés general FM

Vuelta y media (Urbana Play)

Labor periodística femenina 2022

Mariana Contartesi (La Red)

Labor periodística femenina 2023

María O’Donnell (Con Vos)

Labor periodística masculina 2022

Ernesto Tenembaum (Con Vos)

Labor periodística masculina 2023

Nelson Castro (Rivadavia)

Labor conducción femenina AM

Cristina Pérez (Rivadavia)

Labor conducción femenina FM

Julieta Pink (Urbana Play)

Labor conducción masculina AM

Daniel López (Continental)

Labor conducción masculina FM

Santiago del Moro (FM 100)

Labor periodística deportiva

Gustavo López (La Red)

Labor humorística

Ariel Tarico (Rivadavia)

Servicio informativo 2022

CNN

Servicio informativo 2023

El Rotativo del Aire (Rivadavia)

Trayectoria periodística

Samuel Gelblung (Del Plata)

Labor locución femenina

Nora Briozzo (Del Plata)

Labor locución masculina

Valmiro Mainetti (AM750)

Relator deportivo

Leo Gentili (La Red)

Comentarista deportivo

Emiliano Pinson (D Sports)

Mejor cobertura del mundial

La Red Deportiva

Mejor labor en producción

Julián Ingratta (AM750)

Mejor labor en operación

Eduardo Seisdedos (FM 100)

Labor en musicalización

Leo Rodríguez (Aspen)

Movilero

Mercedes Ninci (Mitre)

Columnista de espectáculos

Marina Calabró (Mitre)

Analista político/económico

Jorge Fernández Díaz (Mitre)

Columnista policial/judiacial

Rolando Barbano (Mitre)

Leé más notas de La Opinión Austral