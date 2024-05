Por Pablo Silva, Especial desde Paris.

El tenistas argentino Mariano Navone (31°) debutó este martes con éxito en el Torneo de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que se diputa en París y se metió en segunda ronda tras derrotar al español Pablo Carreño Busta por 5-7, 6-1, 6-3 y 6-0. Su contrincante en la segunda ronda será el checo Tomáš Macháč (34°), que la semana pasada derrotó a Novak Djokovic en las semifinales del ATP de Ginebra.

“El partido largo era un objetivo, él venía inactivo y es difícil poner el físico y la cabeza al más alto nivel. Eso por ahí un poco me beneficiada, pero también sabía que era difícil mantener el ritmo de Pablo… Me imaginaba un primer set de una hora, pero no pensé que la baja de él físicamente iba a venir un poco más rápido”, comenzó diciendo el argentino de 23 años en conferencia de prensa.

Ya con el alivio de la victoria en su debut absoluto en un Grand Slam, Navone confesó que al comienzo del partido estaba tenso pero a medida que pasaba el partido se fue enfocando. “Los nervios de jugar en primera ronda en un Future o de debutar en un Challenger son terribles y ahora lo mismo. Es una sensación parecida porque en cada nivel te jugas más cosas. El nervio el jugador lo siente siempre hasta que se retira”, reflexionó y agregó: “Ahora el parece que lo estoy manejando con cierta naturalidad y demás, pero bueno, después me sigo enfocando en las cosas que tengo para solucionar”.

Pese a haber llegado al torneo por la puerta grande, mantiene la cabeza en frío: “Nunca me pongo una meta de querer llegar a un ranking determinado. Lo que sí me gusta hacer siempre es que el partido siguiente sea el más importante. Ahora juego con Macháč y el partido más importante va a ser Macháč, y después si gano será el siguiente, pero no voy mucho más allá de eso”, prosiguió. “Todo lo que estoy viviendo con el tenis es porque estoy viviéndolo hoy y no me estoy volviendo loco por lo que va a pasar mañana. Obviamente, sé que soy el primer debutante de la historia en un cuadro principal que va como cabeza de serie, y un montón de cosas más que sé que hice. Pero para mí lo más importante es ir partido a partido, seguir cogiendo experiencia y tratar de competir lo mejor posible”.

Por otra parte, se mostró expectante sobre la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de París. Aunque aún no confirmaron su participación todo indica que será uno de los representantes argentinos. “Los Juegos Olímpicos son un sueño de toda mi vida, es algo increíble. Si me decías el año pasado que iba a ir te decía ‘no puede ser’, pero hoy es probable que me toque, soy la cuarta raqueta en este momento. Siempre lo miraba desde chiquito con mi familia asique es un sueño ser olímpico, voy a disfrutar mucho de ese París”, aseguró.