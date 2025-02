Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei calificó la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del sábado como “política” y cuestionó la participación de dirigentes políticos del “tren fantasma”. También volvió a criticar la ideología de género y su vínculo con el Estado.

“Aparatearon la marcha y apareció el tren fantasma”, expresó el primer mandatario en declaraciones a LN+, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, Martín Lousteau, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.

Al ser consultado sobre su postura respecto al colectivo LGBT, aseveró: “Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos”.

En ese sentido, alegó: “Si no adherís a la ideología de género, sos un homofóbico, y no”. Seguidamente, insistió: “La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende, son pedófilos”.

Por otra parte, opinó que el Ministerio de la Mujer no sirvió porque “Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer, (José) Alperovich violaba a la sobrina, (Fernando) Espinoza acosaba a la secretaria?”.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) enfatizó: “¿Cómo creés que eso se arreglaba? ¿Con Ministerio de Mujer y cantitos? No, con mano dura”. A su vez, dijo que Cristina Kirchner es una figura política de “cabotaje”.

Arremetió igualmente contra el periodista Luis Novaresio, quien el 30 de enero cuestionó las declaraciones del presidente en Davos y convocó a participar de la movilización del sábado.

“Dice que yo dije cosas que literalmente no dije, miente abiertamente, casi te diría que su ataque es sistemático. Dado el ataque de los últimos años hacia mi persona… podría decir que él es un heterofóbico”, afirmó.

Y agregó: “Fijate el nivel de lavado de cerebro que le genera. De hecho, en la nota de Novaresio con Ernesto Tenembaum, dice: ‘Ay, tengo que explicar que el agua moja’. Es decir, está claro que Novaresio es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde que le presentó el wokismo”.

En otro tramo de la entrevista, criticó al periodista Pablo Duggan por haber respaldado un fallo del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, en el que se señalaba que un abuso “no es delito porque la luz estaba apagada”, y acusó a Ernesto Tenembaum de ser “un defensor de los pedófilos virtuales”.

“Uno de los casos más renombrados de Zaffaroni fue el del portero Tiraboschi, que abusaba de menores. Y el fallo decía que si la luz estaba apagada, no era abuso. Ahora, imaginá que uno de tus hijos estuviera involucrado en esa situación y que venga Pablo Duggan a decirte: ‘No, no es delito porque la luz estaba apagada'”, manifestó.

Acerca de Tenembaum, Milei sostuvo que el presentador de radio y televisión defiende la idea de los “pedófilos virtuosos”, un concepto que describe a personas con impulsos hacia menores que supuestamente no los llevan a la práctica pero consumen pornografía infantil. “Dijo que lo sacaron de contexto, pero él es el que vive sacando de contexto todo el tiempo”, vituperó.

