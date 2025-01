Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de las controvertidas declaraciones del presidente Javier Milei en Davos, entre las que pidió “eliminar el virus de la ideología despertó”, el periodista Luis Novaresio expresó su apoyo a la convocatoria del colectivo LGBT y movimientos feministas, y confirmó su participación en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista que se llevará a cabo este sábado.

Mediante un posteo en sus redes sociales, el autor invitó a sus seguidores a sumarse a la marcha: “Es hasta acá. Porque no hay malos entendidos. Todos entendimos. La democracia es el gobierno de las mayorías con IRRESTRICTA defensa de las minorías. Y hoy fuimos agraviados”.

“Siempre hay tiempo para las disculpas. Mientras tanto, ahora, se marcha. Los que creemos en esos derechos y nos une la defensa de la libertad plena sin importar nuestras diferencias. Aunque se aprovechen los que 4 años estuvieron afónicos ante la corrupción. Porque es hasta acá”, sentenció.

En un video que acompañaba el escrito, Novaresio explicó los motivos de la convocatoria y mostró su indignación frente al discurso que intenta imponer el oficialismo a nivel mundial. “Algunos se preguntan por qué marchamos este sábado, y la respuesta es fácil, es porque es hasta acá”, afirmó.

Enumeró una a una las desafortunadas declaraciones recientes: “No se puede decir, sin no caer en el discurso de odio, que una pareja homosexual es una pareja potencialmente abusadora, es hasta acá. No se puede decir que la homosexualidad sí, pero siempre que sea puertas adentro. Eso es una invasión inconstitucional de la libertad. No se puede decir esto sin no caer en el discurso de odio que agrede a una minoría. La democracia es el gobierno de las mayorías, pero con el respeto irrestricto de las minorías”.

Subrayó que “no se puede decir que las mujeres no son abusadas. No se puede decir, no es con la mía, porque nadie está pidiendo dinero para respetar un derecho. El respeto de un derecho es una convicción, es una posición ideológica. Y los derechos de todos, de las mayorías y de las minorías en democracia, se respetan”.

Novaresio también enfatizó: “No se puede decir que hay aprovechadores, claro que hay aprovechadores de esta marcha. Tipos que estuvieron cuatro años afónicos, que avalaron atrocidades que van a aparecer en esta marcha, pues quedarán segregados, porque es mucho más importante la defensa de los derechos que el aprovechamiento que quiere hacerse de eso”.

“Por eso el sábado marchamos, a las cuatro de la tarde en el Congreso, en tu pueblo, en tu ciudad, en la Embajada si estás en el exterior, sin ningún ánimo destituyente, sin ningún ánimo de derogar o quitar derechos. La marcha no pretende quitar derechos, sino ampliarlos, reconocerlos y hacerlos respetar. Porque es hasta acá”, finalizó.

Las polémicas críticas de Milei hacia la “ideología woke”

En su segunda participación en el Foro de Davos, en Suiza, Milei causó gran controversia al asegurar que “ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”. De igual forma, criticó “las ideas que han estado promoviendo” desde esa organización y sostuvo que “la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar”. En otro tramo de su alocución, el líder de LLA atacó al feminismo, al declarar que “la igualdad ya existe ante la ley en Occidente y que lo demás es una búsqueda de privilegios”.

Además, planteó: “Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros. Son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”.

Arremetió contra “la nefasta ideología de género”, porque -según su postura- derivó en una mayor intervención estatal a través de legislaciones a las que calificó de “absurdas”. Allí mencionó como ejemplo el financiamiento del Estado de “hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos”.

“Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual que tendrá que pasar su vida entera en tratamientos psiquiátricos para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría y, además, el wokismo pretende secuestrar a nuestro futuro”, ponderó.

