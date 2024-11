Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de su consagración en el Mundial de Kickboxing WKF en Alicante, España, Víctor Cárdenas volvió a Río Gallegos y visitó los estudios de LU12 AM680 para compartir sus emociones tras el éxito obtenido. Con una medalla de oro en Light Contact y otra de plata en Boxeo, el peleador destacó el esfuerzo detrás de su desempeño y el orgullo de haber representado a Santa Cruz en un escenario mundial.

“Muy feliz y contento con todo lo que pasó y está pasando, preparado para lo que se viene”, expresó Cárdenas, quien reflexionó sobre su pasión por este deporte. “El que es peleador nato va a tener ese fuego siempre, el peleador nunca va a dejar de ser peleador. De alguna manera, uno sigue”.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Al aterrizar en su ciudad natal, Víctor fue sorprendido por un cálido recibimiento de familiares, amigos y seguidores. “Jamás pensé que iba a estar esa multitud. Fue muy lindo y emocionante, estaban todas las personas que quiero”, relató. “Venía cansado porque no dormí en toda la noche, pero al escuchar mi nombre, me llené de energía. Fue muy emotivo”.

Familiares y amigos recibieron a Cárdenas en el aeropuerto de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El Mundial

Cárdenas recordó cada combate vivido en España, destacando las enseñanzas obtenidas en cada uno. Su primer enfrentamiento, en Boxeo, fue contra un peleador polaco que lo superó por puntos. Sin embargo, ese duelo lo marcó. “Todos creían que me iba a matar, pero cuando le puse las dos primeras piñas, la gente empezó a gritar mi nombre. Me motivó muchísimo, y aunque perdí, esa pelea me sirvió mucho”, confesó.

En Light Contact, Víctor se destacó al vencer a un austriaco en la semifinal y a un brasileño en la final para coronarse campeón. Finalmente, en Kickboxing, perdió en primera ronda contra un chileno. “Perdí bien, estaba medio cansado y él la solucionó mejor que yo. Son gajes del oficio: se gana, se pierde y se aprende”.

Planes futuros

Con la mirada en el próximo Mundial, que será en México en dos años, Víctor no descarta participar, aunque también considera la posibilidad de asistir como entrenador. Mientras tanto, continuará con su escuela, Furia Team, donde forma a futuros talentos del deporte.

En diciembre, Cárdenas organizará un evento exclusivo para mujeres en el Gimnasio Benjamín Verón. “Habrá cinco cinturones en juego, con competidoras de Piedra Buena, Calafate, Las Heras y Ushuaia. Será una fiesta marcial”, adelantó.

A pesar de los desafíos económicos que implicó su participación en el Mundial, Víctor destacó el apoyo recibido. “La municipalidad y la Secretaría de Deportes de la provincia me ayudaron mucho, pero tuve que juntar plata para lograr esto. Gracias a Dios pude ir y no me faltó nada”.

“Mientras no tenga un dolor ni nada, voy a seguir haciendo lo que me gusta”, concluyó, reafirmando su pasión y compromiso con las artes marciales.