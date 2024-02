Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el mundo del fútbol llora la partida de Carlos “El Tula” Pascual, el mítico fanático de la selección de 83 años de edad que fue el encargado de recibir el premio a la mejor hinchada en los premios The Best 2023, luego de la consagración mundial de la “Scaloneta” en 2022.

El rosarino no se perdió ningún mundial de la Selección Argentina desde 1974: Estuvo en México en el ’86 y no faltó a la consagración de la Scaloneta hace unos meses en Qatar.

Durante la entrega de premios, “El Tula” subió a recibir el premio junto a su bombo, que le regaló el expresidente Juan Domingo Perón en 1971 durante su exilio en España. Con el mismo instrumento ha recorrido las tribunas de los estadios más recónditos del mundo y se convirtió en una historia viva de la hinchada argentina.

“Soy parte de la historia de los Mundiales”, manifestó Tula en diálogo con Télam durante el campeonato de fútbol en el país árabe, donde presenció su 13° Copa del Mundo.

Las conexiones con el seno político

Además de ser un “mito” de la hinchada argentina, Tula tuvo un pasado muy ligado a la política. Fue el bombista oficial de Carlos Menem, del peronismo, la CGT y de más de un jefe sindical.

También tenía conexión con Carlos Ruckauf y con Eduardo Duhalde. En Rosario, su ciudad natal, aseguran que conducía la barra brava de Central y tuvo que abandonar la provincia luego de que lo acusaran de pasarle datos a la policía y “marcar gente”.

Las fuentes de su financiamiento eran un verdadero misterio. Su supuesto benefactor, Norberto Feldman, es un empresario del que se saben pocas cosas: en los 90′ era el centro de la empresa constructora, Comarco, que tuvo innumerables contratos con el Estado. Además, se hizo famoso las fiestas que organizaba en su quinta, junto al Hindú Club de Don Torcuato, y a las que acudía lo más granado de la dictadura militar y la Iglesia.

Tula en The Best

Las limitaciones físicas propias de la edad, no le impidieron estar en la primera línea de aliento a La Scaloneta y subir al escenario y recibir el galardón en los premios The Best a la mejor afición por la performance en Qatar y spoileó que ganaría Messi.

Su participación no pasó desapercibida, revolucionó la gala y dejó una catarata de memes.













Desde 2016 que la FIFA entrega la distinción al público, que puede ser individual, a un hincha en particular, o en conjunto. En esta edición, el ente madre del deporte reconoce que los argentinos “viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires”, haciendo foco también en la impresionante caravana con cinco millones de personas. Y quién mejor que Tula para representarnos.