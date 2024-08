Aunque Telefe se mantiene hermético sobre el nuevo ciclo de Bake Off Argentina 2024, el cual, este año, será conducido por Wanda Nara, en los últimos días se pudieron saber algunos detalles como, por ejemplo, que Camila Homs es uno de los famosos confirmados y, hasta el momento, no había información sobre quién más iba a competir, pero, recientemente, el periodista Guido Zaffora reveló que otra figura del medio formará parte del reality de pastelería.

Camila Homs está confirmada para Bake Off 2024.

Además de Camila Homs, ¿qué otro famoso competirá en Bake Off Argentina 2024?

Zaffora, durante el programa “Intrusos” (América TV), indicó: “Un actor, figura destacada que encabezó novelas, firmó ayer, pero, por confidencialidad, no puede hablar”.

Información exclusiva: Damián de Santo confirmado en "Bake Off" 🧑‍🍳 Información exclusiva: Damián de Santo confirmado en "Bake Off"Cc @Intrusos Publicado por América TV en Martes, 30 de julio de 2024

Ante esto, reveló: “El actor confirmado es Damián de Santo”.

Damián De Santo es el segundo confirmado para Bake Off Argentina 2024.

En este sentido, el periodista dejó entrever que uno de los motivos por los que Telefe no podía cerrar el contrato es que, desde hace más de 20 años, el artista vive en la localidad cordobesa de Villa Giardino, donde, además, tiene un emprendimiento turístico de cabañas.

“Se arregló el tema de Córdoba, porque van a ser quince capítulos, una vez por semana. Están viendo el día. Sería el domingo, pero puede ser que cambien”, explicó Guido, y, con respecto a las grabaciones, dijo que “estarían confirmadas para que comiencen a mediados de agosto”.

Por utlimo, Karina Iavícoli, otra de las panelistas del programa, le consultó: “¿No era el combo Wanda Nara y Susana Giménez?”, debido a que una de las posibilidades era que la expareja de Mauro Icardi y la diva de los teléfonos compartan las noches dominicales de Telefe. “Bueno… puede ser que cambien el día. Están buscando la definición final”, concluyó el comunicador.

¿Qué dijo Paula Chaves sobre que Wanda Nara conduzca Bake Off Argentina 2024?

Las ediciones anteriores estuvieron conducidas por Paula Chaves, pero, este nuevo ciclo, estará al mando de Wanda Nara, situación que no le generó gracia a la modelo y en diálogo con “LAM” (América TV) lanzó unas picantes declaraciones en contra de la empresaria.

Santiago Sposatto, le consultó a Chaves si “le dolió no haber sido convocada para el reality de pastelería”, a lo que ella, reveló: “Mmm… sí, me dolió. Quise usar otra palabra… no sé si es que ‘me dolió’, me duele, pero también entiendo la situación”.

En ese marco, continuó: “‘Me dolió’ me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos, sino que es un proyecto que hice durante mucho tiempo, que me encantó hacer. Marcó un montón mi vida y mi carrera y voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dieron”.

“Obviamente, es triste, pero entiendo la situación del canal, ya que tenían contratada una producción y a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer con “Masterchef” y, bueno…. es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo, también, estas situaciones”, aseguró.

“Entonces… ¿estás tranquila de que no fue por cómo lo hiciste?”, le preguntó Sposatto. “No sé… igual, ni idea, no me voy a poner en eso. Es algo que solo lo saben los directivos de Telefe. Yo creo que lo hice muy bien y disfruté haciéndolo; me divertí”, indicó Paula.

“Hice tres temporadas de “Bake Off” y creo que las hice bien. La verdad, es que siempre me tiraron palabras lindas y todos, tanto el canal como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor, así que… yo no soy la que te puedo decir que ‘no estoy porque no les gustó mi trabajo’ o si es por esto que te estoy hablando, de que, a veces, hay conductoras contratadas, producciones y, bueno…hay que hacer formatos. Es así la televisión”, agregó.

“Justo se da la casualidad de que es la hermana de Zaira…”, lanzó, picante, el notero, haciendo referencia a la rivalidad que surgió con la menor de las Nara luego de que comenzara una relación con Facundo Polito Pieres, quien, en el pasado, fue pareja de Chaves. “¿Qué tiene?”, contestó Paula. “Por el morbo de los programas que dicen ‘uy, le ponen a la hermana de su enemiga…’”, comentó el movilero del ciclo que conduce Ángel de Brito. “Ay, tampoco enemiga, es un montón”, aseveró la exconductora de Bake Off.

Finalmente, dijo que no hubo ningún tipo de llamado de parte de Wanda o de Zaira al respecto, pero que no es algo que le afecte. “No hubo un llamado, nada. Tampoco es que quedó todo sepultado… Ya está. La vida misma”, concluyó.

¿Quiénes serán los jurados de Bake Off Argentina 2024?

En las ediciones previas, Damián Betular, Dolli Irigoyen, Pamela Villar y Christophe Krywonis fueron quienes evaluaron a los participantes, pero, en esta oportunidad, se supo que volverán Betular y Krywonis (aunque también pelea el lugar con Irigoyen).

Y, a ellos, se suma Maru Botana. “Estoy muy contenta, disfrutando del momento y con muchas ganas de empezar”, expresó la pastelera en diálogo con Intrusos.

¿Quiénes ganaron Bake Off Argentina?

Actualmente, el reality de pastelería consta de tres temporadas. En 2018, Gastón Salas se consagró campeón, mientras que Hernán Lambertucci y Elisa Cáceres fueron los otros dos finalistas. En 2020, Damián Pier Basile fue el ganador tras la polémica final con Samanta Casais por infringir las reglas del concurso, ya que había trabajado en un emprendimiento familiar; de esta manera, se le retiró el título de “mejor pastelera amateur del país” y se le entregaron a Damián; además, Agustina Guz fue la tercera finalista. Por último, en el 2021, Carlos Martinic logró el premio mayor en contra de Facundo Tarditti.

