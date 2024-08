Aunque Gran Hermano (Telefe) ya terminó, las polémicas continúan al rededor de Juliana “Furia” Scaglione. Recientemente, la exjugadora del reality fue invitada al programa de streaming “Toda” (Carajo), el cual es conducido por Alex Caniggia, e hizo unas polémicas declaraciones en contra de María Becerra, ya que se iba a presentar en la fiesta “Plop” y nunca llegó.

Los tremendos dichos de Furia sobre María Becerra

Furia, contó: “Emma Vich me invitó al lanzamiento de “Borracha” de María Becerra y, yo le digo, ‘¿estás seguro?, a lo que él, me responde: ‘Sí, me invitaron. Si querés venir, vení’; entonces, fui como cualquier ser humano común; entramos, esperando a que en algún momento cayera María, y… nunca vino…”.

En esa línea, detalló: “Nos subimos al escenario con Emma. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué ella no fue, pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su público…”.

Y, como si esto fuera poco, Scaglione comentó el video del streaming con un mensaje desafiante para la cantante.

“Gracias María por el tema “Perreo Furioso” y el Arco de Artemisa, que, te recuerdo, no es tuyo. Abrazo a tu manager”, manifestó Furia, volviendo a confirmar, una vez más, que sus actitudes y delirios de grandeza si son parte de su personalidad y no “un personaje” como ha expresado en varias oportunidades.

María Becerra le dice “adiós” a las redes tras sufrir hostigamiento

Tras ser criticada por su forma de vestir, su físico y vida privada, la cantante dio un fuerte comunicado en su cuenta de “X” anunciando que dejará las redes por un tiempo.

María, indicó: “Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa… Se siente horrible todo esto. Experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”.

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi vida personal o mis gustos pata vestir, como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor, cuando solo es mi gusto para vestir”, remarcó Becerra.

Y, continuó: “Entiendo que esto forma parte de la fama y que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y, ustedes, más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan, pero… llegar al punto de insultarme como lo hacen, es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace mal”.

“Sé que cosas así me van a seguir sucediendo, pero yo no voy a continuar siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es sólo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos los que me bancan y me mandan su amor”, comentó.

Por último, informó: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi ínstagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento, solo me ha causado ansiedad y pánico”.

