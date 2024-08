Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló en rueda de prensa previo a exponer en el Consejo de las Américas 2024. En este marco, la funcionaria se refirió a la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género contra la ex primera Dama, Fabiola Yáñez.

“Lo de Alberto Fernández es el fin de una película conocida. Violencia, corrupción, el peor presidente de la Argentina. Yo recuerdo siempre, que denuncié la corrupción de Alberto Fernández en el vacuna torio, por no haber traído la vacuna Pfizer a la Argentina. Me hizo una demanda de 100 millones de pesos que aún está abierta. Espero que se den cuenta lo que ha sido Alberto Fernández”, aseguró.

En este marco, la ministra habló sobre el proyecto que impulsa el bloque del PRO en el Congreso para quitarle la pensión “de privilegio” al ex mandatario.

“Lo está llevando adelante el parlamento. Me gusta la iniciativa. Me parece que es importante la dignidad de aquellas personas que hayan sido presidentes. Si son juzgados, son condenados, o son violentos y ejercen violencia de género no hay que mantenerlos”, afirmó.